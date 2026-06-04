'Çelik Kubbe’nin son kilidi: Saniyeler içinde sessiz imha... Tehditler biçim değiştirirken o vites artırdı

Özellikle ÇELİK KUBBE'nin lazer gücü olarak, çok katmanlı hava savunma unsuru olarak ALKA'nın yer almasını ve son noktada hard kill olarak görev yapmasını konumlandırıyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor."

ALKA'nın enerji gücünün gelişimine ilişkin soruya Dayanç, "Daha hızlanacağız. Yani 2x2x2 şeklinde değil de belki 5, 10, 20 katlar şeklinde ilerlememiz gerekiyor. Çünkü tehditler çok hızlı ve asimetrik şekilde gelişiyor. Dolayısıyla güç çarpanını da hızlı bir şekilde artıracağız." yanıtını verdi.