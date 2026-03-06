Böylelikle aktif güvenlik katmanı oluşturduğunu vurgulayan Başbuğ, şöyle konuştu:

"Günümüzün savaşları havada gerçekleşiyor. Füze, drone ve kamikaze dron saldırıları var. Biz de buna mukabil mevcutta geliştirilmiş olan ürünlerden daha üst seviyede ve daha uzun menzillerde frekans ve sinyal bozucu dronesavar sistemlerini nitelikli bir şekilde geliştirmekteyiz. Bunu diğer dronesavarlar ve frekans karıştırıcılardan ayıran özelliği, mesafemizin en az 2 katı daha fazla olmasıdır. Şu andaki menzilimiz el tiplerinde 5 ila 10 kilometre. Yani gözümüzün görmediği mesafedeki bir dronu bile algılayabilir. Bunun yanı sıra dronu bozabilir, frekanslarını karıştırabilir ve bertaraf edebilir. Bu sistemler, kumandayla veya merkezi haberleşme ile havalandığı yerdeki komut merkeziyle arasındaki haberleşmeyi keser. Diğer taraftan da kaba tabirle dengesini bozarak dronu olduğu yere veya istenilen yere çekerek düşürülebilir."