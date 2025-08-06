Bayraktar AKINCI, yeni silahıyla gücüne güç kattı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bir testi daha başarıyla tamamladı. Aselsan tarafından geliştirilen LGK-82 mühimmatı ile Bayraktar AKINCI başarılı bir atış gerçekleştirdi.



Sosyal medya hesabından test görüntüsünü paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar," LGK-82 Atış Testi Tam İsabet" dedi.

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ise "Bayraktar #AKINCI'nın keskin kılıcı LGK-82 sahada kendini kanıtlamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

