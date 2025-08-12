Gemilerin kalbi Türk mühendislerinden... GVDS ürün ailesi 60. kez teslim edildi

Sistem, geminin kötü hava şartlarında dalgalı bir denizde bile attığını 12'den vurabilmesi için gerekli veri altyapısını hazırlayacak hız ve performansta tasarlanarak geliştirildi, üretildi ve gemilere uygulandı.

Radar gibi taktik sensörlerin ve top gibi silah sistemlerinin gemi ortamında en kötü koşullarda bile en yüksek performansta çalışması için gerekli altyapıyı sağlayan HAVELSAN, GVDS/DBDS ürün ailesinin elektronik kart ihtiyaçlarının büyük kısmını, yazılım ve mekanik ihtiyaçlarının tamamını özgün mühendislik çözümleriyle üretiyor. Üretilen sistemler çok yüksek başarım oranıyla bugüne kadar üzerinde çalıştığı çok yüksek sayıda platforma rağmen önemli bir arıza ile karşılaşmadan 7/24 hizmet vermeye devam ediyor.