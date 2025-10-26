Milli mayın avlama sonarı 'Nusrat-1915' NATO tatbikatında tanıtıldı

STM Sabit Kanat İnsansız Sistemler Müdürü Atıl Köprücü ise şirket olarak hem denizcilik hem de insansız hava araçları teknolojisi konusunda ileri bir seviyede olduklarını anlattı.

Bu başarılarını su altı dünyasına da sunduklarını anlatan Köprücü, şunları kaydetti: