Otokar'dan 1059 adetlik dev zırhlı araç ihracatı

"En önem verdiğimiz ve en büyük projemiz"

Projenin en önemli döneminin bu yıl olduğunu vurgulayan Özüner, şöyle konuştu:

"Bu yıl 2 önemli işimiz var. Birincisi, seri üretim aracı geliştirip, üretmek. Kasım sonuna kadar da teslim etmek. Birinci iş Arifiye'deki tesisimizde aracı geliştirip, üretip, testlerini yapmak. Normalde birçok projede sadece bunu yapıyoruz. İkincisi, bir yerde de fabrika kuruyoruz. İkisi eş zamanlı yürüyor. Kasımda sözleşme imzası sonrası bir yandan ürünle ilgili yoğun çalışma yürüttük, bir yanda fabrika kurma tuşuna bastık. Bütün makina, ekipman, teçhizat siparişleri verildi. Bütün tesis hemen hemen kuruldu. Bu ay itibarıyla bütün fiziki yatırım bitmiş olacak, lazer kesim, gövde kaynağı, gövde yapımı, montaj gibi üretim faaliyetlerine başlıyoruz. Eylül sonu, ekim başı gibi açılış yapmayı planlıyoruz.

Oradaki üretimden teslimatımızın başlaması seneye ilk çeyreğe gelecek. Aynı ürün bile olsa üretim yeri değiştiği için burada da benzer süreçleri yürütmek gerekeceği için biraz zamana ihtiyaç olacak. Gelecek senenin başından itibaren oradaki üretim araçların satışına başlamayı hedefliyoruz. Bir problem olmadan ilerliyoruz. En önem verdiğimiz ve en büyük projemiz. Burada üretip sattığımız daha küçük ölçekli projeler var ama en önem gündem maddemiz Romanya projesi."

-