200 milyon dolara çekildi, hafta sonu masrafını çıkardı

Disney çatısı altında Kevin Feige’in yapımcılığında hayata geçirilen film, Kuzey Amerika’da 4.125 sinema salonunda toplam 118 milyon dolar hasılat elde etti. Film, dünya genelinde ise 218 milyon dolarlık bir açılış yaptı.

CNBC'nin haberine göre yılın şimdiye kadarki en yüksek dördüncü açılış rakamına ulaşan yapım, yalnızca Minecraft Movie, Lilo & Stitch ve Supermanin gerisinde kaldı. Marvel açısından bakıldığında ise geçen yaz vizyona giren Deadpool & Wolverineden bu yana en iyi açılış performansını sergiledi.

Uluslararası pazarlarda 52 ülkede gösterime giren film, bu bölgelerden 100 milyon dolar topladı.

Fantastic Four’un çıkışı, üç hafta önce vizyona giren DC Studios yapımı Superman'in ardından geldi. 500 milyon dolar barajını aşan Superman, ABD gişesinde 24,9 milyon dolarla ikinci sıraya yerleşti.

Eleştirmenlerden ve izleyicilerden genel anlamda olumlu yorumlar alan film, Rotten Tomatoes’da yüzde 88 puan aldı.

Variety'ye göre filmin yapım maliyetinin 200 milyon dolar olduğu biliniyor. Ancak pazarlama faaliyetleri ve dağıtım maliyetiyle birlikte bu miktar çok daha üst seviyelere çıkıyor.