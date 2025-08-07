Abluka, kurşunlar... Çin işgalini anlatan dizi ülkede tartışma çıkarttı

Tayvan’da yayınlanmaya başlayan Zero Day Attack adlı dizi, Çin’in olası bir askeri işgalini konu alarak büyük ses getirdi. Kurgusal olaylara dayanan yapım, Çin savaş uçağının Tayvan kıyılarına düşmesiyle başlayan ve Çinli askerlerin adaya sızmasıyla gelişen bir işgal senaryosunu işliyor. Dizi; iletişim hatlarının kesilmesi, dezenformasyon kampanyaları ve “beşinci kol” faaliyetleri gibi tehditleri farklı bakış açılarıyla ele alıyor.

Yapımcı Cheng Hsin-mei, BBC’ye verdiği demeçte diziyi Tayvan halkını Çin’in artan “gri bölge savaşı” ve bilgi kirliliği taktiklerine karşı uyarmak için hazırladıklarını söyledi. Yapım, Tayvan Kültür Bakanlığı ve ordu tarafından desteklenirken, bağımsızlık yanlısı özel yatırımcılar da projeye katkı sağladı.

TARTIŞMA YARATTI

Ancak Zero Day Attack, siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhalefetteki Kuomintang (KMT) partisi, diziyi “korku yaymak” ve “devlet kaynaklarını propaganda için kullanmak”la eleştirdi. Muhalefete göre dizinin amacı iktidar propagandası yapmak. Muhalefetteki Kuomintang partisinin önde gelen milletvekillerinden Wang Hung-wei, son günlerde Zero Day Attack'ı "kurutulmuş mango satmak" olarak eleştirdi. Bu, Tayvan'da bir tabir olup, kişinin kendi ülkesinin yıkımı konusunda gereksiz yere korku uyandırmak anlamına geliyor.

Zero Day Attack dizisi olumlu eleştiriler de aldı. Tayvan'ın kamu yayıncısı PTS tarafından yayımlanan bir incelemede, dizinin “farklı siyasi görüşlerden Tayvanlıların endişelerini ve kaygılarını son derece gerçekçi ve makul bir şekilde yansıttığı” ifade edildi.

Yayınlandığı ilk günde izlenme rekoru kıran dizi, halk arasında da farklı tepkiler aldı. Kimi izleyiciler dizinin Tayvan’ın mevcut durumunu gerçekçi şekilde yansıttığını savunurken, bazıları Çin’le ilişkileri gereksiz yere germesinden endişeli. Bazı izleyiciler, ise yapımın Tayvan’da yaşanan siyasi kutuplaşmayı yansıttığını söylüyor. Yapımcı Cheng ise dizinin hazırlıklarına çok daha önce başlandığını vurguladı.

Uzmanlara göre Zero Day Attack, yalnızca bir televizyon dizisi değil; aynı zamanda Tayvan’daki güvenlik kaygılarının, ülke içi siyasi gerilimlerin ve Çin ile olan tarihi çatışmanın kültürel bir yansıması. Dizinin önümüzdeki bölümlerinin, bu tartışmaları daha da derinleştirmesi bekleniyor.