Henüz fragmanı yayınlanmayan Der Tiger, Almanya'da sinema salonlarında gösterime giren ilk Almanca Amazon orijinal filmi olacak.

Film, 18 Eylül 2025 itibarıyla ülke genelinde seçili CineStar sinemalarında izleyiciyle buluşacak.

FOCUS'un haberine göre yapım, Amazon MGM Studios ile Pantaleon Films ortaklığında hayata geçirildi. Yönetmenliğini, Die Welle filmiyle tanınan Dennis Gansel üstlendi. Gansel, aynı zamanda senaryoyu Colin Teevan (“Das Boot”) ile birlikte kaleme aldı.

Amazon MGM Studios Almanca Orijinal Yapımlar Başkanı Philip Pratt, filmle ilgili yaptığı açıklamada, "Der Tiger, beyaz perdeye taşıyacağımız ilk Almanca orijinal yapımımız olacak. Dennis Gansel ve Frank Kusche projeyi sunduklarında, bunu mutlaka gerçekleştirmek istediğimize karar verdik" dedi.

Der Tiger konusu

Başrollerde David Schütter ve Laurence Rupp’un yer aldığı filmde ayrıca Leonard Kunz, Sebastian Urzendowsky, Yoran Leicher, André Hennicke ve Tilman Strauss gibi isimler rol alıyor.

Film, 1943 yılında Doğu Cephesi’nde geçiyor. Beş kişilik bir Alman tank mürettebatı, düşman hattının derinliklerine gönderiliyor. Emirlerin ve metamfetamin kullanımının etkisiyle görev, psikolojik sınırların zorlandığı, karanlık bir içsel yolculuğa dönüşüyor.

Der Tiger'ın Prime Video’daki yayın tarihi henüz açıklanmadı. Filmin 2025 yılı sona ermeden platformda izlenebilir olması planlanıyor.

Film, Almanya’da dijital platformlar için üretilen bir yapımın sinema salonlarında geniş çapta gösterime girmesi açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

Netflix’in Oscar ödüllü savaş filmi “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” Almanya’da benzer bir sinema gösterimi yaşamamıştı.