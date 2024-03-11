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  • Oscar 2024: Gecenin kazananı Oppenheimer oldu - İşte ödül alan filmler

Oscar 2024: Gecenin kazananı Oppenheimer oldu - İşte ödül alan filmler

96. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. 13 dalda Oscar'a aday gösterilen Oppenheimer 7 ödül kazanarak geceye damgasını vurdu. Poor Things gecede 4 ödüle ulaştı. İşte gecede ödül kazanan tüm filmlerin listesi:

11 Mart 2024 | 08:40
Son Güncellenme: 11 Mart 2024 | 08:53
Oscar 2024: Gecenin kazananı Oppenheimer oldu - İşte ödül alan filmler

ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirilen ödül töreninde Oppenheimer filmi 7 dalda Oscar kazandı. İşte geceden yansıyanlar:

  • Ödül töreninden önce Dolby Theatre önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler Gazze'de acil ateşkes için gösteri yaptı ve yolu kapadı. Amerikan medyasının da yer verdiği Gazze'ye destek gösterisi nedeniyle ödül töreni bir süre geç başladı. Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi ünlü isimlerin "Gazze'de ateşkes" talebini sembolize eden kırmızı broşlarla geldiği görüldü.

Oppenheimer zafer ilan etti

  • Oscar gecesinde ise Christopher Nolan'ın Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan "Oppenheimer" filmi, "En İyi Film" ödülünü kazandı. 
  • 13 dalda aday gösterilen filmin yönetmeni Christopher Nolan ise ilk kez Oscar heykeline uzanarak "En İyi Yönetmen" ödülüyle büyük başarı elde etti. 
  • Filmde Oppenheimer'ı canlandıran İrlandalı aktör Cillian Murphy ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüyle büyük sevinç yaşadı. Oppenheimer'daki rolüyle dikkatleri çeken ve "Iron Man" karakteriyle ünlenen Robert Downey Jr. ise ilk Oscar'ına "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüyle ulaştı.

Poor Things 4 ödül kazandı

  • 11 dalda Oscar'a aday gösterilen "Poor Things" geceden dört ödülle ayrıldı. 
  • Emma Stone, üç ödül daha ödül kazanan (En iyi kostüm tasarımı, en iyi saç ve makyaj tasarımı, en iyi prodüksiyon tasarımı) "Poor Things" filmindeki başrolüyle en iyi kadın oyuncu seçildi. Bu, Emma Stone'un 2017'de "La La Land" ile kazandığı ödülün ardından aynı daldaki ödülü oldu.
  • Da'Vine Joy Randolph "The Holdovers" ile en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne ulaştı.

Barbie tek ödül alabildi

  • Gişe rekortmeni "Barbie"  Ryan Gosling'in törendeki performansı ve Billie Eilish'in en iyi orijinal şarkı ödülünü kazanmasıyla dikkat çekti. Geçen yılın iddialı filmi "Barbie" 8 dalda Oscar'a aday gösterilmişti ancak salondan 1 ödülle ayrılabildi.

Yönetmenden Gazze mesajı

  • "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Holokost'u anlatan "Zone of Interest" filmiyle ödül kazanan Jonathan Glazer,  yaptığı konuşmada, "Şu an burada (Gazze'deki) bir işgal ile gasbedilen Holokost'u ve Yahudiliklerini reddeden kişiler olarak karşınızda duruyoruz. Bu işgal pek çok masum insan için çatışma getirdi, ister İsrail'deki 7 Ekim kurbanları olsun, isterse halen Gazze'de devam eden saldırılar olsun, hepsi bu insanlıktan çıkarma eylemlerinin kurbanları" dedi.

Aleksey Navalnıy'ın videosu yayınlandı

  • Ödül töreninde ayrıca, kısa süre önce Rusya'da cezaevinde iken hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy için de kısa bir anma videosu yayınlandı. Videoda Navalnıy'ın hapishanede iken çektiği bir video kaydındaki, "Kötünün zaferi için gereken tek şey, iyi insanların hiçbir şey yapmamasıdır." şeklindeki sözleri salonda alkışlarla karşılandı. "Mariupol'de 20 Gün" adlı belgesel de ödül töreninde "En İyi Belgesel" kategorisinde ödüle layık görüldü.

İŞTE ÖDÜL ALAN TÜM FİLMLER

1 En İyi Film

En İyi Film Kazanan: OPPENHEIMER

2 En İyi Kadın Oyuncu

En İyi Kadın Oyuncu Kazanan: EMMA STONE / Poor Things

3 En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Erkek Oyuncu Kazanan: CILLIAN MURPHY / Oppenheimer

4 En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu

En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu Kazanan:ROBERT DOWNEY JR. / Oppenheimer

5 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Kazanan: DA'VINE JOY RANDOLPH / The Holdovers

6 En İyi Yönetmen

En İyi Yönetmen Kazanan: OPPENHEIMER / Christopher Nolan

7 En İyi Animasyon Filmi

En İyi Animasyon Filmi Kazanan: THE BOY AND THE HERON / Hayao Miyazaki and Toshio Suzuki

8 En İyi Görüntü Yönetimi

En İyi Görüntü Yönetimi Kazanan: OPPENHEIMER / Hoyte van Hoytema

9 En İyi Kostüm Tasarımı

En İyi Kostüm Tasarımı Kazanan: POOR THINGS / Holly Waddington

10 En İyi Belgesel

En İyi Belgesel Kazanan: 20 DAYS IN MARIUPOL

11 En İyi Kısa Belgesel

En İyi Kısa Belgesel Kazanan: THE LAST REPAIR SHOP / Ben Proudfoot, Kris Bowers

12 En İyi Kurgu

En İyi Kurgu Kazanan: OPPENHEIMER / Jennifer Lame

13 En İyi Uluslararası Film

En İyi Uluslararası Film Kazanan: THE ZONE OF INTEREST (Birleşik Krallık)

14 En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı

En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı Kazanan: POOR THINGS (Nadia Stacey, Mark Coulier and Josh Weston)

15 En İyi Özgün Müzik

En İyi Özgün Müzik Kazanan: OPPENHEIMER / Ludwig Göransson

16 En İyi Orijinal Şarkı

En İyi Orijinal Şarkı Kazanan: Barbie / WHAT WAS I MADE FOR? / Billie Eilish and Finneas O'Connell

17 En İyi Prodüksiyon Tasarımı

En İyi Prodüksiyon Tasarımı Kazanan: POOR THINGS: James Price and Shona Heath; Zsuzsa Mihalek

18 En İyi Kısa Animasyon

En İyi Kısa Animasyon Kazanan: WAR IS OVER! INSPIRED BY THE MUSIC OF JOHN & YOKO

19 En İyi Kısa Film

En İyi Kısa Film Kazanan: THE WONDERFUL STORY OF HENRY SUGAR / Wes Anderson and Steven Rales

20 En İyi Ses

En İyi Ses Kazanan THE ZONE OF INTEREST / Tarn Willers and Johnnie Burn

21 En İyi Görsel Efekt

En İyi Görsel Efekt Kazanan: GODZILLA MINUS ONE

22 En İyi Uyarlama Senaryo

En İyi Uyarlama Senaryo Kazanan: AMERICAN FICTION / Cord Jefferson

23 En İyi Özgün Senaryo

En İyi Özgün Senaryo Kazanan: ANATOMY OF A FALL /Justine Triet and Arthur Harari
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