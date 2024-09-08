Türkiye'de 20 yıl sonra yeniden keşfedilen dizi

Bir dönemin hit dizisi Lost, Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne uçan bir yolcu uçağının Güney Pasifik'te gizemli bir adaya düşmesinin ardından kazazedelerin hikâyelerine odaklanıyor. Bu gizemli dizi 22 Eylül 2004'ten 23 Mayıs 2010'a kadar ABC'de altı sezon ve 121 bölüm olarak yayınlandı ve dünya çapında milyonlarca kişi tarafından izlendi. Finali uzun yıllar tartışmalara konu oldu. Akış platformu Netflix ise bir süredir diziyi tekrar yayınlıyor. Görünüşe göre dizi dünya çapında yeniden hit olmasa da Türkiye'de tekrar keşfedilmiş durumda.

Lost, Forbes'a göre dünya genelinde platformda çok parlak sonuçlara ulaşamadı. Bunun iki nedeni olabilir. Forbes'a göre 'telefon eldeyken bir şeyler izleme' çağına göre Lost'un karmaşık gizemleri çok fazla dikkat gerektiriyor. Aynı şekilde Lost, TV döneminden kalma bir dizi ve oldukça çok bölümü var. İnsanlara göz korkutucu gelmiş olabilir. Bununla beraber dizi Türkiye'de ilgi çekmiş görünüyor.

26 Ağustos-1 Eylül haftası Türkiye'de platformda en çok izlenen 10 diziden 3'ü Lost bölümleri oldu.