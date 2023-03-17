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ÇAYKUR 2022 yılında 60 milyon lira kar elde etti

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2022 yılını 60 milyon 272 bin lira karla kapattıklarını söyledi.

17 Mart 2023 | 13:03
Son Güncellenme: 17 Mart 2023 | 13:25
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ÇAYKUR 2022 yılında 60 milyon lira kar elde etti

Alim, Ziraat Botanik Bahçesi'nde düzenlediği basın toplantısında, 2022'de 582 bin 497 ton yaş çay, 239 kilogram beyaz çay aldıklarını, yaş çay karşılığında üreticilere 4 milyar 92 milyon lira ödeme yaptıklarını ifade etti.

Geçen yıl üreticilere 343 milyon 270 bin lira destekleme, 747 milyon 488 bin lira da budama tazminatı ödediklerini belirten Alim, yıl içinde 114 bin 599 ton kuru çay ürettiklerini dile getirdi.

Alim, 2022'de 162 bin 958 ton kuru çay sattıklarını, 44 ülkeye de ihracat yaptıklarını bildirdi.

Yurt içi ve dışında soğuk çay satışının sürdüğünü söyleyen Alim, 102 milyon litrenin üzerinde satış yaptıklarını belirtti.

Alim, emekli edilen 497 personelin yerine nisanda alım yapılacağını, bu yıl açılacak 2 fabrikada yeni işçilerin kadroya dahil olacağını ifade etti.

AR-GE çalışmaları sonucu üretilen yeni ürünlerin piyasaya sürüldüğünü belirten Alim,13 bin 700 kilogram yeşil çay pudrası satıldığını söyledi.

Alim, ÇAYKUR satış mağazalarının önemli bir eksikliği kapattığını, çay tohumundan üretilen çay yağının da mağazalarda satışa sunulduğunu dile getirdi.

ÇAYKUR olarak 2018'den itibaren zararı azalttıklarını vurgulayan Alim, "Karı artırma hedefimiz merdiven şeklinde gidiyordu. 2022 yılı sonunda 1 milyar 16 milyon faaliyet karımız ve nihayet sonuçta 60 milyon 272 bin lira karla kapatmış olduk. İnşallah karlılık sürecimiz bir daha geri dönmemek üzere böyle devam eder." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 80 noktada başladıkları sıcak çay dağıtımını sürdürdüklerini belirten Alim, "Çadır ve konteyner kentlerde elimizden geldiği kadar sıcak içecek ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Alim, mevsimlik geçici işçilerle ilgili düzenlemelerin devam ettiğini, bu konuda alınacak kararı uygulayacaklarını kaydetti.

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