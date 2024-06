Türkiye genelinde bin 200 bayisiyle hizmet veren BSH Grubu markalarından Profilo Ev Aletleri, yenilenen stratejileriyle genç kuşağı hedefine koyarak büyümesine hız kattı. BSH Türkiye Pazarlama Direktörü Burak Destici, Profilo Türkiye Kıdemli Satış Direktörü Mustafa Işkıncı ve Profilo Kıdemli Pazarlama Müdürü Ekin Sarfati, beş yılda pazar payını yüzde 25, cirosunu 2.5 kat artırmayı başaran şirketin yeni dönem hedeflerini paylaştı.

BSH Türkiye Pazarlama Direktörü Burak Destici, Profilo’nun BSH’ın gözde ve pozitif markalarından biri olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “BSH’ın çatısı altında aynı sektörde dört değerli markamız var. Bunların birbirinden farklı konumlandırmaları var. Güzel bir pazarımız var. Hem yatırım hem iletişim olarak oldukça hareketli ve rekabete açık bir sektör. Reklam yatırımı olarak baktığımızda beyaz eşya oldukça yüksek oranlarda. Profilo, gözde ve pozitif markalarımızdan biri. BSH çatısı altında Türkiye’ye özel bir marka. O yüzden farklı bir yeri var. İstediğimiz şekilde hızlı hareket edebildiğimiz, hareket alanının çok yüksek olduğu bir marka. ‘Oh be Profilo Varmış’ ile başlayan ‘Oh be Profilo Yapmış’ ile devam eden, yeniliği de çok hızlı adapte eden bir marka. Her segmentten müşterimiz bulunmakta.”

100 MAĞAZA AÇILACAK

Profilo’nun Türkiye’nin en köklü markalarından biri olduğunu belirten Profilo Türkiye Kıdemli Satış Direktörü Mustafa Işkıncı, 1996’da Profilo’nun BSH bünyesine katıldığını söyledi. Profilo’nun BSH ailesinin bir üyesi olarak ticaretine devam ettiğini ifade eden Işkıncı, “Profilo markası Türkiye beyaz eşya sektöründe uzun yıllardır var olan Türkiye’nin en köklü markalarından biri. Yarım asırdan fazladır Türkiye’de Profilo markasının ürünleri tüketiciyle buluşmakta. Ülkemizin 81 ilinde hanelere girmiş çok köklü, tüketiciler tarafından bilinen bir marka. 1200 mağazamız ve geniş bir ürün gamımız var” diyerek Profilo’nun marka yolcuğundan bahsetti.

Bu yıl 100 yeni mağaza hedeflerinin olduğunu ve 64’ünü tamamladıklarını belirten Işkıncı, Profilo’nun hedefleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “Hane sayısı, nüfus, pazar yapıları konusunda tüm lokasyonlarla analiz yaptığımız programlarımız var. Buradan çıkan sonuçlarla güçlü yanlarımızı analiz ediyoruz. Beş yıl önce ‘Stratejik odaklı 12 il’ projesini başlattık. Türkiye’de 69 ilde Profilo çok güçlü ama 12 il var ki bunlar metropol diyeceğimiz yerler. Jenerasyon kaybı yaşadığımız, nüfus, göç hareketliliğinin yoğun olduğu yerler. Ankara, İstanbul, İzmir gibi geleneksel jenerasyonun kırıldığı alanlar. Biz ağırlıklı olarak büyüme stratejisini buraya koyduk. Son dört yıla baktığımızda yaklaşık 300 satış noktası açmışız. Geçen sene 100’üncü yılda 101 mağaza yaptık. 100’üncü mağazamızı da Sivas’ta açtık. Profilo olarak bu yıl 100 yeni mağaza hedefimiz var. Şu an 64 mağazamızı açtık.”

ÇEYİZ ALIŞVERİŞİ ÖNE ÇEKİLDİ

2019’dan beri beyaz eşya fiyatlarının beş kat arttığını söyleyen Işkıncı, “Beyaz eşya makul bir yerde konumlanıyor. Normal enflasyon artışlarına göre iki kat üzerinde olması lazım fiyatların. Şirketler karından feragat ederek tüketici adına bu pozisyonu koruyorlar. Beyaz eşya sektörü Türkiye'nin lokomotifi olduğu için fiyat artışlarında temkinli gidiyor. Tüm şirketler özveri gösteriyor. Karlılıklar mobilya, gıda, tekstil sektörü gibi değil. Türkiye’de ortalama 9-10 milyon beyaz eşya satılıyor. Dünyaya baktığımızda yaklaşık yıllık 500 milyon adetlik bir pazar var. Ülkemizde yaş ortalaması 33. Yaklaşık 26-27 milyon hane var. Tüketicide beyaz eşyasız ev olmaz anlayışı var. Dolayısıyla bu pazarı çok dinamik kılıyor. Sektör bu sene yılı yine büyümeyle kapatacak. Yılı hacim bazında yüzde 13 büyümeyle kapatacağını tahmin ediyoruz” diyor. Yüksek enflasyonun çeyiz alışverişlerini de öne çektiğini belirten Işkıncı, “Satışların yüzde 15’i çeyizlik satış. Beyaz eşya artık daha sonra teslim alınmak üzere alınıyor. Yüksek enflasyon döneminden önce yüzde 7-8’di çeyizlik alışveriş. Bu oran iki katına çıktı. Tüketici, parasını veriyor ürünü almıyor” dedi.

“ZAMANSIZ ÇEYİZ SİRKÜLASYONU VAR”

Yenilenen geniş kapasiteli Profilo XXL Buzdolabını da anlatan Profilo Kıdemli Pazarlama Müdürü Ekin Sarfati, “‘Oh be Profilo Yapmış’ mottosu buzdolabı kategorisiyle başladı. Çeyizler artık sadece nisanda değil kasımda, aralıkta konuşuluyor. Zamansız bir çeyiz sirkülasyonu var. Yenilenen Profilo XXL Buzdolabımız, dört farklı programda çalışıyor. ‘Esnek Soğutma’ teknolojisi sayesinde ihtiyaç duyduğunuz anda dondurucunuzu ekstra bir soğutucu alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Soğutucu ve dondurucu, soğutucu ve soğutucu, tatil modu ve dondurucu, tatil modu ve soğutucu modları ile farklı ihtiyaçlara uygun çözümler üretiyor. Örneğin, tatil modunu isterseniz üstünü kapatıp altını dondurucuya çevirebiliyorsunuz. İhtiyacınız olduğunda tüm buzdolabını dondurucuya çevirebiliyorsunuz” dedi.