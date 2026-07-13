Ak Portföy'den dünya çapında başarı

Ak Portföy, Investment & Pensions Europe’un “Top 500 Asset Managers” listesinde bu yıl da Türkiye’nin lider portföy yönetim şirketi olarak yerini aldı. Ak Portföy, IPE Top 500 listesinde dünya sıralamasında 393. sıraya yükseldi. Şirket, bu prestijli listede üst üste 7. kez yer alarak uluslararası arenadaki varlığını güçlendirerek sürdürüyor.

Portföy yönetimi şirketi Ak Portföy, Avrupa’nın saygın kurumsal yatırım yayınlarından Investment & Pensions Europe’un her yıl açıkladığı “Top 500 Asset Managers” listesinde bu yıl da dünyanın en büyük portföy yönetim şirketleri arasında gösterildi. 2020 yılından bu yana listede yer alan Ak Portföy, bu yıl yine yükselerek 393. sıraya yerleşti.

Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, küresel ligde gösterdikleri bu istikrarlı başarının önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Dünyanın en büyük portföy yönetim şirketleri arasında bir kez daha başarıyla yer almanın gururunu yaşıyoruz. Investment & Pensions Europe’un “Top 500 Asset Managers” listesinde bu yıl 393. sıraya yükseldik. 2020 yılından bu yana listede istikrarlı yükselişimiz, uzun vadeli stratejimizin önemli bir sonucu. Bugün 1,5 trilyon TL’yi aşan varlık büyüklüğümüz, 1,2 milyonun üzerinde yatırımcı sayımız ve 200’ün üzerinde fondan oluşan geniş yatırım evrenimizle, Türkiye’de yatırım yönetiminin gelişimine liderlik yapmaya devam ediyoruz.

Günümüzde, varlık yönetimi sektörü küresel ölçekte önemli bir dönüşümden geçerken, yatırımcı beklentileri de bu doğrultuda değişiyor. Güveni ve şeffaflığı merkeze alan, ürün geliştirme kabiliyetine sahip, erişimi kolay, bunun beraberinde teknolojiyi değer üretiminin temel unsuru olarak kullanan kurumların, tasarruf sahiplerine daha nitelikli bir yatırım deneyimi yaşatabilmesi için, iş yapış biçimlerinden hizmet modellerine kadar birçok alanda yeni bakış açıları geliştirmesi gerekiyor. Biz de çeyrek asırlık deneyimimizi, güçlü insan kaynağımızı, dijitalleşme, yapay zekâ destekli çözümler ve sürdürülebilirlik odaklı ürünler ile geleceğe taşıyoruz. IPE Top 500 listesinde 393. sıraya yükselmemiz, bu yaklaşımın uluslararası ölçekte de geldiği seviyenin en net göstergesi.

Bu başarıda emeği olan tüm ekip arkadaşlarıma, yatırımcılarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye’de sektörün lider kurumlarından biri olarak küresel varlık yönetimi liginde her zaman en iyiyi hedeflemeye devam edeceğiz.”

