Alkima Partners’tan Kabtek’e yatırım

Kablo sektöründe uluslararası arenada da üretim yapan Kabtek, Alkima Partners ortaklığıyla birlikte ihracat hacmini daha da artırmayı hedefliyor.

Üretim kapasitesi ve profesyonel yönetim ekibini güçlendirmenin yanı sıra verimliliğe yönelik yatırımları da artırmayı planlayan Kabtek, üretiminin yüzde 90’ını Batı Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Kabtek dünya standardındaki kalitesini Alkima Partners’ın azınlık ortaklığı ile büyüterek pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

1995 yılında Serkan Zırhlıoğlu ve Fevzi Yaşaroğlu tarafından kurulan Kabtek, Türkiye’nin önde gelen zayıf akım kablo üreticileri arasında yer alıyor. Kendi bünyesinde bakır tel çekme, PVC ve kauçuk granül üretimi gibi entegre üretim yetenekleriyle aylık yaklaşık 800 tonluk bakır işleme kapasitesine sahip olan Kabtek’in ürün portföyünü; endüstriyel kontrol ve enstrümantasyon kabloları, elektronik ve veri kabloları, kauçuk kablolar ile yenilenebilir enerji kabloları oluşturuyor. Şirket, üretim faaliyetlerini 220 kişilik bir ekip ile İstanbul Silivri’de bulunan 14.000 metrekare kapalı alana sahip tesisinde sürdürüyor.

Konuyla ilgili Kabtek’ten: “Kuruluşumuzdan bu yana üretimde kaliteyi ve sürdürülebilir büyümeyi ön planda tuttuk. Alkima Partners’ın bu yatırımı sayesinde hem global pazarlardaki gücümüzü artırmayı hem de organizasyonel yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yeni dönemde, verimlilik odaklı yatırımlarımızla birlikte, ihracat hacmimizi daha ileri taşıyacağımıza inanıyoruz” açıklaması yapıldı.

Alkima Partners ise şu açıklamalarda bulundu: “Yatırım stratejimiz kapsamında, Kabtek’in yüksek büyüme potansiyeline inanıyoruz. Bu ortaklıkla birlikte Kabtek başarı hikayesinin devamının bir parçası olmayı hedefliyoruz.”