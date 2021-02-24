ASELSAN’ın cirosu 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24 büyüyerek 16 milyar TL’yi aşarken, net karı da geçen yıla göre yüzde 33 artışla 4,5 milyar TL seviyesine ulaştı.

ASELSAN’dan yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı finansal sonuçları duyuruldu.

Buna göre, tahsilatlarını ihracat kaynaklı gelirlerle yüksek oranda artıran ASELSAN, yılı kuvvetli nakit pozisyonu ile tamamladı. 3 kıtada 12 ülkeye yayılan satış ve üretim ağıyla dünyanın en büyük 48. savunma sanayi şirketi olan ASELSAN, 2020 yılını da rekor sonuçlarla tamamladı. Şirketin konsolide net satışları geçen yıla göre yüzde 24 yükselerek 16 milyar TL’yi aşarken, net karı da geçen yıla göre yüzde 33 artışla 4,5 milyar TL seviyesine ulaştı.

Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) yüzde 38 yükselerek 4 milyar TL ile rekor seviyeye ulaştı. FAVÖK marjı ise öngörülerin de üzerine çıkarak yüzde 24,4 ile şirket tarihinin en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

İhracatta 1 milyar dolarlık sipariş eşiği aşıldı

ASELSAN, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkeler arası hareketliliğin tümüyle durduğu 2020 yılında ihracattaki koşusuna kesintisiz devam etti. Şirket 2020 yılı içinde 6 yeni ülke ile toplam 446 milyon dolar tutarında sözleşme imzalayarak Türkiye’nin ihracat hacmine katkı sağladı. Yurt dışından yeni alınan siparişlerin katkısıyla yurt dışı bakiye siparişler 1 milyar dolar eşiğini aşarak tarihi zirvesine ulaştı. Toplam bakiye siparişler de 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 2020 yılsonu finansal sonuçlarıyla ilgili şunları kaydetti:

“Pandeminin olumsuz etkilerinin her alanda hissedildiği 2020 yılında ülkemiz için taşıdığımız sorumluluğun bilincinde olarak, ‘ASELSAN durmaz, duramaz!’ dedik ve faaliyetlerimize bir gün olsun ara vermedik. Salgının ilk etkilerinin görülmeye başladığı andan itibaren ASELSAN içinde çok etkin bir karar mekanizmasını hayata geçirdik. Bir taraftan devletimizin ihtiyaç ve beklentilerini gözetirken, diğer taraftan da çalışanlarımızın sağlığı için her türlü tedbiri eksiksiz bir şekilde almaya çalıştık. 2020 yılında ASELSAN 3,3 milyar TL seviyesinde Ar-Ge harcaması yaparak teknoloji ve Ar-Ge alanındaki faaliyetlerini artırarak devam ettirdi. ASELSAN’a ürün ve hizmet sağlayan 4 bini aşkın tedarikçimizin pandemiden olumsuz etkilenmemesi için finansal ve operasyonel tüm imkanlarımızı seferber ettik. 2020 sonunda ulaştığımız yüksek ciro ve karlılık rakamlarımız bir aile olmanın bilinciyle uyguladığımız bu yönetim stratejilerimizin sonucudur.”

“Gelişimi değerlerimizle başardık”

Salgının beraberinde getirdiği yeni koşulların dünya genelinde on yıllardır kanıksanmış ve kemikleşmiş olan iş yapış biçimlerini tümüyle yeniden şekillendirdiğini belirten Görgün, “Bu değişimin alışık olunmayan bir hızla gerçekleşmesi ise altyapı ve insan kaynağı itibariyle hazırlıksız olan şirketleri olumsuz etkiledi. ASELSAN uzun yıllardan beri değişime liderlik eden ve bu doğrultuda en değerli kıymeti olarak gördüğü nitelikli insan kaynağına yatırım yapan bir şirket. ASELSAN’ınımızın insan kıymetleri birliktelik, mükemmellik, gelişim, yenilik ve güvenden oluşan şirket değerlerimizin etrafında kenetlenerek 2020 yılının zorlu koşullarında gelişimimizin itici gücünü oluşturdu. ASELSAN ailemize 2020’de katılan yaklaşık 1.500 çalışanımızla bu değerler halkasını daha da kuvvetlendirdik ve yılı tüm zamanların en yüksek istihdam rakamıyla tamamladık.” ifadelerini kullandı.

Görgün, ASELSAN olarak 3 kıtada 12 ülkeye yayılan satış ve üretim ağıyla küresel çaptaki etkinliklerini hızla büyütmeye devam ettiklerini kaydederek, “2 yıl önce hayata geçirdiğimiz Küresel Liderlik vizyonumuzun meyvelerini geçtiğimiz yıl itibariyle toplamaya başlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. 2020 yılı en yüksek ihracat tahsilatının yapıldığı, en fazla ihracat siparişinin alındığı ve ihracat yapılan ülke sayısının 70’e çıkarıldığı çok verimli bir yıl oldu. Yurt dışı müşterilerimizle olan süreçlerimizi bulundukları ülkede, tam zamanında ve etkin olarak çözüme kavuşturma stratejimizin parçası olarak geçtiğimiz yıl 3 ülkede şirket kurduk, ofis ve şube açtık. Bu atılımlarla yurt içinde ve yurt dışındaki toplam iştirak ve şube sayımız 28 adede ulaştı.” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Görgün, 2020 yılında sadece ASELSAN ve iştiraklerinin değil, birlikte çalışılan 4 bini aşkın tedarikçinin de finansal ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla çalıştıklarını ifade etti. Görgün, geçen yıl iş ortaklarına 12 milyar TL’yi aşkın ödeme yaparak salgının neden olduğu likidite baskısını ekosistemde asgari seviyeye indirdiklerini aktardı.

ASELSAN’ın toplam alımları içerisinde yurt içi firmaların payının 2020 yılında yüzde 73’e yükseldiğini bildiren Görgün, “Verilen her 10 siparişten 9 adedi KOBİ niteliğindeki firmalara yönlendirildi. ASELSAN yılı rekor seviyede nakit tahsilatıyla tamamlarken yıl boyu devam ettirilen başarılı işletme sermayesi yönetimi sayesinde şirket yılı net nakit pozisyonu ile kapattı. Şirketin yıl sonu nakit mevcudu 4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin hedefleri bizim hedeflerimizdir”

Görgün, savunma elektroniğinden sağlığa, haberleşme sistemlerinden finansal teknolojilere, enerji ve ulaşım sistemlerinden uzay teknolojilerine kadar faaliyette bulundukları her alanda ürün ve hizmetlerinin millete sağladığı faydaları gururla gözlemlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Pandemi koşullarının ağırlaştığı bir dönemde milletimizin hizmetine sunduğumuz solunum cihazımız bu ürünlerimizden bir tanesi oldu. ASELSAN, ortak çalıştığı konsorsiyum üyeleriyle birlikte çok kısa bir süre içerisinde 20 bin adedin üzerinde solunum cihazı üreterek Kovid-19 ile olan mücadelede sağlık camiamıza çok önemli bir destek sağladı. Solunum cihazlarımız, devletimizin koordinasyonunda dost ve kardeş ülkelerimizin de kullanımına sunuldu. ASELSAN olarak hedefimiz faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda yüksek standartlı teknolojik ürün ve hizmetler üreterek ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmaktır. 45 yılı aşan deneyimi, yüksek mühendislik yeteneği ve finansal gücüyle ASELSAN bu hedefleri gerçekleştirmeye muktedirdir. Türk milletinin göz bebeği ve bizlere emaneti olan ASELSAN’ı elde ettiği bu başarılı sonuçların çok daha ötesine taşımak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza bize güvendikleri ve hep yanımızda oldukları için teşekkür eder, başarımızın artarak devam etmesini temenni ederim.”