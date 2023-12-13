İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, Türkiye ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla İkili Ticari İlişkilerde Yatırımcı Ödülleri’ne ev sahipliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın yanı sıra İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini’nin katıldığı etkinlikte, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine sundukları katkılar nedeniyle iki şirkete ödül verildi. Leonarda da Vinci’nin adını taşıyan ödüllerin sahibi, Türkiye’den Desa Deri ve İtalya’dan Pietro Fiorentini Spa oldu.

HEDEF 30 MİLYAR DOLAR

Törende yaptığı konuşmada her iki ülkenin asırlardır devam eden tarihi ve ekonomik bağına dikkat çeken Bakan Kacır, “Her iki millet asırlardır Akdeniz’de ticari ve ekonomik hayata canlılık katarken; sahip oldukları dinamizmi 21’inci yüzyılda da sürdürmeye devam ediyor. 2002 yılından bu yana her iki ülke arasındaki ticaret hacmi 4 katına çıkarak 26 milyar dolara yükseldi. Bu yükseliş trendini bu yıl da koruyacağımıza inanıyoruz ve yakın zamanda ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı başaracağız.” dedi.

Bakan Kacır, “Türkiye'ye yatırım yapanları ve ülkemizin potansiyeline güvenenleri vizyonumuzu paylaşan elçiler olarak görüyoruz. Yatırımları artırmak ve ticari iş birliğimiz için beklentilerimizden biri de Gümrük Birliği'nin revize edilmesidir. Modernize edilecek bir Gümrük Birliği, iki ülke arasında çok daha güçlü bir iş birliği ortamı kurulmasına destek olacaktır.” açıklamasında bulundu.

TİCARET HACMİ BÜYÜYOR

Dünyanın karmaşık ve zor bir süreçten geçtiğini belirten İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, “Belirsizlikler artarken zorluklar da büyüyor. Küresel anlamda senaryolar o kadar hızlı bir şekilde yeniden yazılıyor ki ayak uydurmak zorlaşıyor. Tüm bunlara rağmen 2023 yılında Türkiye ve İtalya arasında ticaretin büyüdüğünü görüyoruz. İş birliğimizi güçlendirmek adına her fırsatı değerlendirmeliyiz. Liderlerimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Meloni, son 12-13 aylık dönemde 5 kez bir araya geldi. Bölgesel sorunlardan iklim değişikliğiyle mücadeleye, enerjide iş birliğinden yapay zekaya kadar bakanlıklarımız düzeyinde tartışabileceğimiz çok fazla konu olacak” dedi.