Çelebi Hava Servisi, Endonezyalı PTN’yi satın alıyor

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, stratejik büyüme planları doğrultusunda, PTN şirketinin mevcut iki hissedarı konumundaki Dana Pensiun Merpati Nusantara Airlines ve Koperasi Karyawan Pratitha Titiannusantara'dan hisselerinin tamamını yaklaşık 2,06 milyon Euro bedelle satın almak için hisse satış ve alım sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, PTN şirketinin Endonezya'nın 26 şehrindeki havalimanlarında yer hizmeti sunduğu belirtilerek şöyle denildi:

"PTN'nin önümüzdeki 5 yıl içerisinde, ortalama yıllık hasılatının 14 milyon Euro ve 5 yıl boyunca toplam ekipman yatırım tutarının yaklaşık 27 milyon Euro olması öngörülmektedir."