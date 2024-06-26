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Çimko, halka açılmak için SPK onayını bekliyor

Dünya Gazetesi'nin haberine göre Türkiye çimento pazarında faaliyet gösteren Sanko Holding kuruluşu Çimko halka arz onayı bekleyen şirketler arasında.

26 Haziran 2024 | 08:10
Son Güncellenme: 26 Haziran 2024 | 08:34
Çimko, halka açılmak için SPK onayını bekliyor

Kahramanmaraş/Narlı, Adıyaman ve Bartın’da bulunan 3 entegre çimento fabrikası, Ereğli’de 1 öğütme tesisi, Gaziantep ve Kilis’teki 2 paketleme tesisinin yanı sıra 13 ilde 40 hazır be­ton tesisi bulunan grup, 5 kıtada 20’den fazla ülkeye çimento ve klinker ihraç ediyor. Habere göre halka arz için SPK başvurusunu yapan Çimko, halka arzdan elde edilecek gelirleri yine yatırıma dönüştürmeyi planlıyor. Çimko Çimento & Hazır Beton Sanayi Genel Müdürü Dr. Önder Kırca, gru­bun yatırımları ve hedeflerini anlattı. Grubun son 5 yıla 225 milyon dolar yatırım yaptığını açıklayan Kırca, bunun 125 milyon dolarının 2023’te yapıldığını belirtti.

Kahramanmaraş depremleri nedeniyle üretim kapasitesini iç pazara yönlendirdiklerini ve global belirsizlikler nedeniyle ihracatın satıştaki payının azaldığını söyleyen Kırca, “Bu gelişmeler doğrultusunda toplam ciromuz enflasyondan arındırıldıktan sonra %14 art­tı. Önceki yıllarda toplam ciro içinde %35 düzeyinde olan ih­racatın payı ise %18,36’ya düştü” dedi.

Geçen yıl daha niş bir ürün olan beyaz çimento üretmek amacıyla Adıyaman fabrikasında başlatılan dönüşüm yatırımına devam ettiklerini anlatan Kırca, “Mevcut gri klinker hattını ikili sisteme dönüştürerek, değişen piyasa şartları doğrultusunda gerektiğinde gri klinker ve beyaz klinker, aynı üretim hattında gerektiğinde petrol kuyusu çi­mentosu üretimi yapacak es­nekliğine sahip olacağız. Yatırımı 2025'te devreye almayı planlıyoruz” diye konuştu.

Halka arz için başvurunun yapıldığı Çimko’da SPK onayı ile birlikte %20’sinin borsaya açılması planlanıyor. Kırca, halka arzdan elde edilecek gelirlerin yatırıma dönüşeceğini dile getirdi.

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