Derimod perakende grubuna dönüşecek

1974 yılında Ümit Zaim ve Zerrin Zaim tarafından aile işleri deriyi moda ile birleştirip dünyaya satma hedefiyle kurulan Derimod, 50’inci yılına markanın ikinci kuşak yöneticisi Murat Zaim liderliğinde yeni hedeflerle girdi. Hali hazırda Türkiye’de 88, yurtdışında ise sekiz ülkede 15 mağazası bulunan şirket, bu yılın sonuna kadar 100 yurtiçi, 25 yurtdışı mağaza ve 6,5 milyar TL ciro hedefliyor. Geçen yılı yüzde 100 büyüme ve 4 milyar TL gelir ile kapattıklarını söyleyen Derimod İcra Kurulu Başkanı Murat Zaim, son üç yılda ise döviz bazında ciroyu iki katına çıkardıklarını belirtti.

Yılda 250 bin adet deri giyim ürünü ve 2,5 milyon adet ayakkabı çanta satışı ile sektörde en yüksek satış adetine ulaştıklarını söyleyen Murat Zaim, “EuroMonitor Kasım 2023 Ayakkabı Raporu’na göre spor ayakkabıdan ayrıştırılmış AB segmentinde ayakkabı ve deri giyimde lider olarak sektöre öncülük ediyoruz” diye konuştu. Sekiz farklı ülkede 18 mağazası olan Derimod, yeni yatırımlarla yurt dışı mağaza sayısını 25’e çıkartıp öncelikle yakın coğrafyada bölgesel gücünü artırmak istiyor.

GEOX BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Yeni marka iş birlikleriyle ürün çeşitliliğini arttırarak müşterilerine geniş bir marka yelpazesi sunmak için kolları sıvayan Derimod, dünya genelinde 1000'e yakın mağazası olan, İtalya'nın başarılı ayakkabı markalarından Geox ile 2023 yılında başladığı iş birliğini Alberto Guardiani, Skechers, Harley Davidson, Caterpillar, Camper, Birkenstock gibi markalarla devam ettirerek, odağına ayakkabıyı alan bir perakende grubuna dönüşecek. Derimod Grubu altında Türkiye'deki ilk mağazasını İzmir İstinye Park’ta açarak tüketicilerle buluşturulan Geox markasını, üç yıl içinde 15 mağazaya ulaştırarak, Türkiye’ye Geox’un en başarılı olduğu pazarlardan biri haline getirmek yeni hedefler arasında. Şu an için 25 Derimod mağazasında yer alan Geox ürünleri, farklı satış kanallarında da tüketiciye sunulacak.

Geniş ürün çeşitliliği ve sektöründeki alışveriş dinamiklerine bağlı olarak değişen ihtiyaçlara hızla uyum sağlayan marka, son yıllarda yeni açılan mağazalarda metrekare büyüterek, 150-200 metrekare olan mağaza büyüklüklerinin 350-400 metrekarelere çıkartmaya başladı, yeni dönemde de bu metrekare büyümeleri hız kesmeden devam edecek ve bu sayede daha özgür bir alışveriş deneyimi ve daha geniş ürün seçeneği sunacak.

Son iki senedir teknolojiye ciddi yatırım yapan Derimod, e-ticaret satışlarının oranını ciro içinde yüzde 20’ye çıkarttı. E-ticaretin güçlü yükselişiyle birlikte, bu sene devam edecek yeni yatırımlarla 2025 yılına kadar bu payın yüzde 25’e çıkartılması hedefleniyor. E-ticaret hamlesinin ikinci ayağı olarak 2022’de Avrupa’nın en büyük online moda satış kanalı Zalando ile başladığı yurt dışı operasyonuna başarıyla devam eden Derimod, Avrupa, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri’nde e-ticaret platformlarında büyümeyi planlıyor.

VAKIF KURMAYA HAZIRLANIYOR

Derimod, başarısının temelinde çalışan memnuniyetinin yattığını bilerek, bu dönemde hem organizasyon yapısını hem de gelecek stratejisini bu odak noktası etrafında yeniden şekillendirdi. Bu doğrultuda yenilikçi yönetim modeli benimsenerek, yönetim kurulu ve icra kurulu ayrıştırıldı. Bu yapılanma karar alma süreçlerini hızlandırırken, şirketin organizasyon şemasını hem dikey hem de yatay açıdan daha verimli hale getirdi. Bu değişimlerin merkezinde, şirketin sahip olduğu yetenek havuzunu genişleterek markanın geleceğine yatırım yapmak olduğu belirtildi. 2024 hedeflerinde kız çocuklarının eğitimine özel bir önem verilirken, geleceğin kadın liderlerini yetiştirmek ve kadın girişimcilere destek olmak amaçlı projeler yönetecek Derimod Vakfı planı şirketin en önem verdiği projelerin başında yer alıyor.