Dünyadaki 4. mağazasını Türkiye'de açtı

Harry Potter’ın ülkemizdeki ilk lisanslı partneri olan Sihir Dükkanı, J.K. Rowling’in kitaplarıyla kurduğu, Warner Bros. Discovery ailesinin sinemada görsel bir şölene dönüştürdüğü büyülü dünyayı her gün yaşatmak, hayranlarına özel bir deneyim sunmak amacıyla "The Wizarding World Shop by Sihir Dükkanı" mağazasının kapılarını açtı.

Büşra ve Fırat Oğuz’un bu girişiminin hikayesi iki üniversite öğrencisinin 2019 yılında kurdukları fan sayfasıyla başlıyor. Bu küçük başlangıç, kısa sürede büyük bir hayran kitlesini peşinden sürüklüyor. Warner Bros. Discovery’nin dikkatini çeken çift, Sihir Dükkanı markasını kurarak hayallerini gerçeğe dönüştürmeye karar veriyor. Bugün gelinen noktada Oğuz çifti, hayranlarını Harry Potter evreniyle buluşturan Sihir Dükkanı markasıyla bir ilke imza atmış durumdalar.

FANTASTİK MAĞAZA DENEYİMİ

Türkiye'de lisanslı olarak Harry Potter evrenine hizmet veren ilk ve tek marka olan Sihir Dükkanı, dünyada sınırlı sayıda bulunan "The Wizarding World Shop" mağazasını Türkiye'ye kazandırarak büyük bir başarı elde etti. Bu fantastik mağaza, Harry Potter hayranlarına Hogwarts atmosferini yaşatma hedefiyle açıldı. Her yaştan macera severleri bir araya getiren mağaza, Harry Potter serisi ve "Wizarding World" evrenine ait benzersiz ürünle dolu. Ziyaretçiler, özel tasarım süpürgelerden asalara, Hogwarts üniformalarından büyülü yaratıkların figürlerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle karşılaşıyor.

HER ÜLKEDE BİR MAĞAZA

Dünyada oldukça sınırlı sayıda bulunan bu konsept mağazanın Tokyo, New York, Londra gibi marka şehirlerde bulunduğunu belirten Sihir Dükkanı CEO’su Fırat Oğuz, şunları anlatıyor:

“Dünyadaki dördüncü Harry Potter mağazası Sihir Dükkanı girişimiyle Türkiye’de, Mall of İstanbul’da açıldı. Her ülkede yalnızca bir adet bulunmasına imkan tanınıyor. Uymamız gereken çok fazla kriter ve büyük yatırımların olduğu, tamamen lisansörün ki burada lisansörümüz Warner Bros.; kriterleri doğrultusunda yürütülen süreçler bunlar. Bu sebeple dünya çapında böylesine değerli bir markanın doğru yönetilmesi adına bu tip mağazalar oldukça sınırlı. O yüzden Türkiye’de açtımız bu Harry Potter Store mağazasının önemi ve anlamı çok büyük hem bizim için hem sektör için…”

AYLIK 300 BİN ZİYARETÇİ

Ücretsiz olarak girilebilen mağazamızda aylık yaklaşık 300 bin ziyaretçi beklediklerini söyleyen Oğuz, “Tabiri caizse yediden yetmişe herkese hitap eden ürünler sunuyoruz. Yaklaşık yirmi kategoride, bin 400’den fazla ürün çeşidiyle, lokal ve global partnerlerin ürünlerinin de yer aldığı Hogwarts dünyasına yönelik envai çeşit, dünya standardındaki ürünün bulunabileceği dinamik bir alan sunuyoruz. Sihir Dükkanı bu özelliğiyle hem satıcı hem üretici olabilen, lisans olmasının farkını da ortaya koyuyor diyebiliriz. Mağaza içerisinde çocuklar için, fotoğraf alanları, deneyim alanları ve özel yarışmalar olacak. Dönemsel olarak yapılacak etkinlik ve şovlarla da sürekli canlı bir alan olarak besleyeceğiz mağazayı ve fanların uğrak noktası olacağından eminiz” diye anlatıyor.

İLK YIL CİRO HEDEFİ

İlk yıl için 50 – 80 milyon TL’lik bir ciro beklentileri olduğuna da değinen Oğuz, şunları ekliyor:

“Sihir Dükkanı olarak Türkiye’de Ankara, Bursa ve İstanbul’da toplamda dört mağazamız 20.000’den fazla perakende noktasında ise satış ağımız bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda Sihir Dükkanı markalı mağazalar üzerindeki ağımızın arttığını hep birlikte şahit olacağız. Ama “Wizarding World” olarak sorarsanız, dünyada da sınırlı sayıda olduğu için ülkemizde bir tane olarak devam edeceğiz.”