Dünyagöz Hastaneler Grubu’nun yeni CEO'su belli oldu

Batkın’ın, havacılık, hizmet ve turizm sektörlerinde birçok üst düzey yönetim pozisyonunda bulunduğu ifade edilirken TAV İşletme Hizmetleri CEO’su olarak görev yaptığı dönemde, 19 ülkede ve 41 havalimanında yürütülen premium hizmet operasyonlarını yönettiği vurgulandı.

Güçlü Batkın’ın, University of Maryland’de Uluslararası İşletme ve Pazarlama alanlarında çift anadal programını tamamladığı; ayrıca Harvard Business School’un üst düzey yöneticilere yönelik Advanced Management Program (AMP) eğitimini bitirdiği belirtildi.