Dünyagöz Hastaneler Grubu’nun yeni CEO'su belli oldu

Dünyagöz’ün yeni CEO’sunun (İcra Kurulu Başkanı) Güçlü Batkın olduğu açıklandı. Güçlü Batkın’ın, 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla görevine resmi olarak başladığı duyuruldu.

14 Ağustos 2025 | 15:23
Batkın’ın, havacılık, hizmet ve turizm sektörlerinde birçok üst düzey yönetim pozisyonunda bulunduğu ifade edilirken TAV İşletme Hizmetleri CEO’su olarak görev yaptığı dönemde, 19 ülkede ve 41 havalimanında yürütülen premium hizmet operasyonlarını yönettiği vurgulandı.

Güçlü Batkın’ın, University of Maryland’de Uluslararası İşletme ve Pazarlama alanlarında çift anadal programını tamamladığı; ayrıca Harvard Business School’un üst düzey yöneticilere yönelik Advanced Management Program (AMP) eğitimini bitirdiği belirtildi.

