Emirates dünyanın en kârlı havayolu oldu

Emirates Grubu bugün yayımladığı 2025-26 Yıllık Raporu ile mali yılın son ayında yaşanan önemli operasyonel zorluklara rağmen, tarihinin en yüksek kâr, gelir ve nakit varlığı seviyelerine ulaştığını duyurdu. Emirates ise 2025-26 raporlama döneminde dünyanın en kârlı havayolu şirketi oldu.

31 Mart 2026 tarihinde sona eren mali yılda Emirates Grubu, geçen yıla göre %7 artışla 24,4 milyar AED (6,6 milyar ABD doları) ile vergi öncesi rekor kâra ulaştı. Grup ayrıca geçen yılın sonuçlarına göre %3 artışla 150,5 milyar AED (41 milyar ABD doları) ile rekor gelir elde etti. Nakit varlıklar da geçen yıla göre %12 artarak 59,6 milyar AED (16,2 milyar ABD doları) ile rekor seviyeye çıktı.

Dünyanın en kârlı havayolu şirketi konumunu koruyan Emirates ise geçen yıla göre %7 artışla 22,8 milyar AED (6,2 milyar ABD doları) ile vergi öncesi rekor kâr elde etti. Havayolu aynı zamanda geçen yıla göre %2 artışla, 130,9 milyar AED (35,7 milyar ABD doları) ile gelirlerini rekor seviyeye ulaştırdı. Emirates’in nakit varlıkları da 31 Mart 2025’e kıyasla %10 artarak, 54,9 milyar AED (15 milyar ABD doları) ile tarihindeki en yüksek seviyede gerçekleşti.

Emirates Havayolu ve Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Finansal yılımızın son ayında yaşanan önemli zorluklara rağmen elde ettiğimiz bu olağanüstü sonuçlar; güvenlik, mükemmeliyet, inovasyon, insan kaynağı ve iş ortaklıkları üzerine kurulu Emirates Grubu iş modelinin gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ortaya koyuyor. 2025-26’nın ilk 11 ayında Grup genelinde son derece olumlu bir tablo hakimdi. Ürün ve hizmetlerimize yönelik güçlü talep gelirlerimizi artırırken; ürün, insan kaynağı, teknoloji ve marka yatırımlarımız sayesinde sağlıklı marjlar elde ettik. Her ay hedeflerimizin üzerine çıktık. 28 Şubat’ta Körfez bölgesinde, BAE dahil olmak üzere küresel ticari hava trafiğini ciddi şekilde etkileyen askeri gelişmeler yaşandı. Emirates ve dnata ekipleri hızla harekete geçerek çalışanlarımızı ve etkilenen müşterilerimizi destekledi, varlıklarımızı korudu ve iş sürekliliğini sağladı.

Uzun yıllardır yapılan altyapı yatırımları ve entegre havacılık ekosistemi sayesinde Dubai’de faaliyet gösteriyor olmamız büyük avantaj sağladı. Bu yapı, hükümetin ticari uçuşlar için güvenli hava koridorlarını hızla oluşturmasına imkân verdi. Emirates ve dnata o tarihten bu yana Dubai Uluslararası Havalimanı’ndaki (DXB) operasyonlarını kademeli olarak yeniden normal seviyelere taşıdı. Yolcu kapasitemiz hâlâ kesinti öncesi dönemin altında olsa da kargo operasyonlarımız, BAE’ye ve BAE üzerinden temel ürün akışını desteklemek amacıyla hızla artırıldı.”

Şeyh Ahmed sözlerini şöyle sürdürdü: “Emirates Group geçmişte de krizleri ve kesintileri başarıyla yönetti. Her seferinde odağımızı müşterilerimize ve çalışanlarımıza yönelttik ve her seferinde daha güçlü geri döndük. Başarımızın en önemli unsurlarından biri çalışanlarımız. Dinamik operasyon ortamında çevik hareket etmemizi sağlayan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Zorlu dönemlerde Emirates Grubu’nu farklı kılan özellikleri gerçekten ortaya koydular. Dubai’nin liderliğini üstlenen Şeyh Mohammed bin Rashid Al Maktoum’a ve oğulları Şeyh Hamdan ile Şeyh Maktoum’a, havacılığa verdikleri sarsılmaz destek için minnettarım. Emirates Grup olarak onların liderliğinde Dubai’nin stratejisine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca küresel havacılığı hareket halinde tutan tüm ekosistem ortaklarımıza teşekkür ediyorum. İş birlikleri ve dayanışmaları bizim için son derece değerli.”

Emirates Grup 2025-26 döneminde, büyüme planlarını desteklemek amacıyla yeni uçaklar, tesisler, ekipmanlar ve yeni nesil teknolojilere toplam 17,9 milyar AED (4,9 milyar ABD doları) yatırım yaptı. Emirates ve dnata’nın küresel operasyonlarını genişletmeye devam etmesiyle birlikte Grubun toplam çalışan sayısı %8 artarak 130 bin 919’a ulaştı. BAE vatandaşı çalışan sayısı da 4 binin üzerine çıkarak yerel yetenekleri çekme, geliştirme ve elde tutma programlarının başarısını ortaya koydu.

2026-27 görünümünü de değerlendiren Şeyh Ahmed şunları söyledi: “Şu anda ABD, İsrail ve İran arasındaki askeri faaliyetler ateşkes kapsamında durmuş durumda. Umudumuz, kısa süre içinde kalıcı çözüm sağlanması ve piyasalarda istikrarın yeniden tesis edilmesi. Ancak biz bu süreçte beklemede değiliz. Yakıt tarafında Emirates’in 2028-29’a kadar güçlü hedge koruması bulunuyor. Ayrıca mevcut operasyonlarımızı ve kesinti öncesi kapasite seviyelerine dönüş sürecimizi desteklemek için gerekli tedarik hacimlerini de güvence altına aldık. dnata ve Grup genelindeki iş yapımız, ölçeğimiz, portföy çeşitliliğimiz ve yıllardır yaptığımız yatırımlar kısa vadeli zorluklara karşı dayanıklılık ve çeviklik sağlıyor.

Emirates Grup, 2026-27 dönemine son derece güçlü nakit rezervleriyle giriyor. Bu durum, ani maliyet kesintilerine ihtiyaç duymadan işimizi güçlendirme planlarımızı sürdürmemize olanak tanıyor. Uçak teslimatlarımız ve retrofit programımız planlandığı şekilde devam ederken, yeni tesis ve ekipman yatırımlarımız da sürecek. Emirates ve dnata, sektör lideri ürün ve müşteri deneyimleri sunmaya, küresel ölçekte farklılaşmaya, en iyi yetenekleri çekmeye ve hizmet verdiğimiz topluluklara değer katmaya odaklanmayı sürdürecek. Temellerimiz güçlü. Emirates Grup’un başarısı kanıtlanmış iş modeli değişmedi. Dubai’nin küresel ticaret, iş ve seyahat akışlarının merkezindeki konumu da değişmedi. Dünyanın en iyisi olma ve dünyaya hizmet etme hedefimizi koruyoruz.”

