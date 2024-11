FLO Group sürdürülebilirliğe odaklandı

3 kıtada 25 ülkede faaliyet gösteren FLO Group, GRI Standartları’na uyumlu olarak hazırladıkları ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. FLO GROUP ekonomik, sosyal ve çevresel etkisini ve yönetim stratejisini bu raporda ‘Dünya için FLO GROUP’, ‘Herkes için FLO GROUP’ ve ‘Dönüşüm için FLO GROUP’ başlıkları altında anlattı.

Attıkları her adımda çevreye, topluma ve paydaşlarına değer katmayı hedeflediklerini ifade eden FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım, “Kopyalanamaz bir iş modeli olarak tarif ettiğimiz; çok kanallı, çok markalı 360 derece entegre perakendecilik yaklaşımımız, ürün uzmanlığımız ile bir araya gelerek sürdürülebilir büyüme performansımızın anahtarını oluşturuyor. FLO GROUP olarak attığımız her adımı çalışma arkadaşlarımız, tedarikçilerimiz ve tüm paydaşlarımız kısacası uçtan uca tüm ekosistemimizi daha ileriye götürmek için atıyoruz. Her adımımızda “merkezimiz insan” değerimizden yola çıkarak çalışma arkadaşlarımızın refahı, esenliği, kişisel ve mesleki gelişimini destekliyoruz” dedi.

Doğrudan 15 bin, dolaylı olarak 70 bin kişilik bir istihdama olanak sağlarken kayıtlı müşteri rakamlarını 28 milyona çıkarttıklarını söyleyen Gökyıldırım, tüm kanallarında yaklaşık 700 milyonluk bir trafiği yönettiklerini belirtti. Gökyıldırım, kadın çalışan oranını yüzde 46’ya ulaştırdıklarını ifade etti.

"Fırsat eşitliğinin garanti altına alınması için çalışıyoruz"

Fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak ve kadınların iş yaşamında güçlenmesine destek olmak için çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Gökyıldırım: “‘Her Adımımızda Merkezimiz İnsan’ değerimizden ilham alarak çalışma arkadaşlarımızın kariyer yolcuklarında adımlarına güç katacak projeleri hayata geçiriyoruz. Komitemiz ile hayata geçirdiğimiz tüm uygulamalar aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm ekosistemimiz için olan önemini vurgulamanın yanında; kadının güçlenmesi ve fırsat eşitliğinin garanti altına alınması için üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz bundan sonra da daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Döngüsel uygulamalara destek

Gökyıldırım, “Yenilenebilir enerji yatırımlarımız ile iklim krizi ile mücadele ediyor, döngüsel tasarım uygulamalarımız ile malzeme tüketimimizi azaltıyoruz. Çevresel denetimlerimiz ile doğal kaynaklarımızı ve ekosistemleri korumak için gerekli adımları atıyoruz. Daha sürdürülebilir bir ekonomi modeli geliştirerek iklim değişiminin yarattığı yıkıcı tehdidin ve kaynaklar üzerinde yarattığı baskının üstesinden gelmenin mümkün olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Gökyıldırım, “Cumhuriyetimizin 100. yılında sektörel paydaşlarımız için de rehber niteliğinde olduğuna inandığımız sürdürülebilirlik yolcuğumuzu ilk kez raporlaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://d1b84bxizohw2s.cloudfront.net/media/import/pdf/24-10/08/flo_group_surdurulebilirlik_rapor.pdf