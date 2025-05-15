ARA
DOLAR
38,70
-0,19%
DOLAR
EURO
43,47
0,33%
EURO
GRAM ALTIN
4003,35
1,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
9541,30
-1,65%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Güriş'ten Romanya’ya dev yatırım

İnşaat, endüstri ve enerji alanlarında Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri olan GÜRİŞ, 100’ü aşkın projelik deneyimine Romanya’daki yeni yatırımını ekledi.

15 Mayıs 2025 | 16:30
Son Güncellenme: 15 Mayıs 2025 | 16:33
Güriş'ten Romanya’ya dev yatırım

GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik A.Ş., Romanya’da yer alan 100 MW / 200 MWh kapasiteli batarya enerji depolama projesi “BESS IAZ”ı bünyesine katıyor. Caras-Severin iline bağlı Iaz Köyü’nde konumlanan projeyi geliştiren ENERGY CAPITAL GROUP SRL’nin tamamı GÜRİŞ tarafından satın alınıyor.

Bu satın almayla birlikte GÜRİŞ, Güneydoğu Avrupa’daki yenilenebilir enerji pazarına güçlü bir giriş yaparak bölgedeki büyüme hedeflerine önemli bir adım atmış oldu. Şirket, önümüzdeki dönemde bu alandaki yatırımlarını artırmayı planlıyor. 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4003,35 1,07%
  • ALTIN ONS 3217,71 1,26%
  • BIST 100 9541,3 -1,65%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,753 -0,68%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39951 0,06829%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 80,375 -0,0494%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,6982 -0,1885%
  • EURO/DOLAR 1,1184 0,0935%
  • EURO/TURK LIRASI 43,4698 0,3296%
  • STERLIN/DOLAR 1,32867 0,07683%
Borsa Haberleri
14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Mayıs)
Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)
Kuzey Boru temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Aksa Akrilik temettü ödeme tarihini duyurdu (2025)
BİM temettü miktarını güncelledi: Yeni rakamlar
ASELSAN'dan 55,7 milyon dolarlık sözleşme
13 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var
Bugün 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü tarihi açıklandı (2025)
Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti
GERİ
İLERİ
14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Mayıs)
Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)
Kuzey Boru temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Aksa Akrilik temettü ödeme tarihini duyurdu (2025)
BİM temettü miktarını güncelledi: Yeni rakamlar
ASELSAN'dan 55,7 milyon dolarlık sözleşme
13 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var
Bugün 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü tarihi açıklandı (2025)
Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL