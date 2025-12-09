Hedef Yatırım Bankası’nda sermaye artırımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayıyla Hedef Yatırım Bankası, kayıtlı sermaye tavanını 2,5 milyar TL’den 7,5 milyar TL’ye yükseltmeye ilişkin tescil sürecini tamamlamış oldu. BDDK, Hedef Yatırım Bankası’nın ödenmiş sermayesinin 1,5 milyar TL’den 3 milyar TL’ye çıkarılmasına yönelik başvurusunu onayladı.

Sermaye artırım sürecine paralel olarak Hedef Yatırım Bankası, yıl boyunca operasyonel ve finansal yapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli uygulamaları da hayata geçirdi. Grup şirketleri İnfo Yatırım ve Hedef Portföy’ün performansı, konsolide yapının genel görünümüne olumlu yansırken, bankacılık faaliyetlerinde özellikle saklama, fon operasyonları ve portföy yönetimi alanlarında kapasite artışı sağlandı. Hedef Yatırım Bankası, gerekli izinlerin alınmasının ardından kolektif yatırım kuruluşlarının fon operasyonları ile bireysel portföylerin saklama hizmetlerini sunmaya başladı.

Finansman kaynaklarını çeşitlendirme yönünde atılan adımlar kapsamında yıl içerisinde yapılan finansman bonosu ihracı da planlananın üzerinde talep gördü. Başlangıçta 100 milyon TL olarak hedeflenen ihraç, yatırımcı ilgisi doğrultusunda 150 milyon TL nominal tutarla tamamlandı. Ayrıca Hedef Yatırım Bankası’nın yatırım yapılabilir seviyede bulunan kredi notu, ara değerlendirme sonucunda bir basamak yükseltilerek A- seviyesine çıkarıldı.

“Özellikle KOBİ Finansmanına Odaklanacağız”

Sermaye artırım sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, 2025’te bankanın yatırım bankacılığı ürünlerini çeşitlendirdiğini ve reel sektöre yönelik kredi finansmanının arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Hazırladığımız farklı ürün ve finansman metotlarını önümüzdeki yıl hayata geçirebilmek için sermayemizi güçlendirmemiz gerekiyordu. Bu doğrultuda, 500 milyon TL olan sermayemizi önce 1,5 milyar TL’ye yükselttik. Şimdi de 3 milyar TL’ye çıkarmak için gerekli onayı alarak sermaye artış sürecini başlattık. Özellikle KOBİ finansmanına odaklanarak aktif ve özkaynak yapımızı güçlendirdikten sonra daha geniş bir sahada faaliyet göstermeyi planlıyoruz. Yeni yıl, tüzel segmentte finansal çözüm arayan tüm paydaşlarımıza kendi finansal ekosistemimizdeki çözümlerle cevap vereceğimiz, dijital yetkinliklerimizi artıracağımız bir yıl olacak.”