IC Altyapı Grubu, üç yeni I-REC Sertifikası aldı

İnşası ve işletmesi IC Altyapı Grubu tarafından üstlenilen Kuzey Ege Otoyolu, Karasu Limanı ve Zafer Havalimanı, elektrik tüketimlerinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladıklarını “Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC)” alarak belgeledi. Daha önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün aldığı I-REC sertifikası ile inşası ve işletmesi IC Altyapı Grubu tarafından üstlenilen ve Türkiye'nin ulaşım altyapısında stratejik role sahip dört önemli işletmenin tüm elektrik tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan karşılandığı tescillenmiş oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Otoyolu yıllık 2.000 MWh, Zafer Havalimanı, yıllık 1.963 MWh, Karasu Limanı ise yıllık 1.764 MWh'lık elektrik tüketimlerinin tamamını %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyor. Her üç sertifika da ETIC Elektrik aracılığı ile alındı.

IC Altyapı Grup Şirketleri Genel Müdürü Serhat Soğukpınar konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"IC Altyapı Grubu olarak sürdürülebilirliği faaliyetlerimizin odağına yerleştiriyoruz. Bundan önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yıllık 2.303 MWh elektrik tüketimini tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiğini belgelendirmiştik. Şimdi de her biri ülkemizin kalıcı eser niteliğindeki stratejik öneme sahip yatırımları arasında yer alan Kuzey Ege Otoyolu, Zafer Havalimanı ve Karasu Limanı için I-REC sertifikasını aldığımız için mutluyuz. I-REC sertifikası IC Altyapı Grubu olarak bizim sürdürülebilirlik vizyonumuzla birebir örtüşüyor. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında çevrenin ve enerji kaynaklarının korunmasına verdiğimiz önemi bu sertifikalarla bir kez daha ortaya koyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilirlik alanında sektörümüze öncü nitelikte adımlar atmaya devam edeceğiz."

