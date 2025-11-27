"İkinci yılımızda yüzde 20 pazar payına ulaştık"

İkinci yılında Yunan Adaları’nda yüzde 20 pazar payına ulaştığını açıklayan İDO, artan talep ve yeni hat planlarıyla 2026 sezonu için şimdiden çalışmalara başladığını bildirdi.

Ege Bölgesinde Yunan Adaları’na deniz ulaşımını güçlendirmek amacıyla 2024 sezonunda uluslararası hatlara geri dönen İDO, 6 ay boyunca 6 deniz otobüsü ve 5 farklı rota kullanarak toplam 220 bin yolcu taşıyarak Ege Adaları'nda %20 pazar payına ulaştı. Bu performans, pazara geçtiğimiz yıl giriş yapılmasına rağmen kaydedilen dikkate değer bir büyüme olarak öne çıktı. En çok tercih edilen hatlar: Samos ve Leros oldu.

Sezon boyunca Ege Adaları hatlarında taşınan yolcu sayıları şu şekilde gerçekleşti:

* Kuşadası – Samos: 60.000 yolcu

* Seferihisar – Samos: 65.000 yolcu

* Bodrum Turgutreis – Leros: 40.000 yolcu

* Fethiye – Rodos: 20.000 yolcu

* Dikili – Midilli: 30.000 yolcu

* Ayvalık – Midilli: 5.000 yolcu

Toplamda 220.000 yolcu, sezon boyunca İDO’ yu tercih ederek Ege’nin iki yakası arasında konforlu, hızlı ve güvenli yolculuk yaptı.

“Hedef pazarın tamamı”

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, sezon sonuçlarını değerlendirirken şunları söyledi: “Yalnızca ikinci yılda ulaştığımız 220 bin yolcu, İDO’ nun Ege Adaları ulaşımında çok kısa sürede güçlü bir marka haline geldiğini gösteriyor. Pazardaki birçok hatta henüz seferimiz olmamasına rağmen, sadece 6 deniz otobüsüyle bu rakamlara ulaşmış olmamız bizim için önemli bir başarı göstergesi.”

Dr. Orhan, 2026 için gelen talepler doğrultusunda yeni hatların devreye alınması için çalışmaların başladığını belirterek gelecek sezona dair önemli ipuçları verdi: “2026’ya yönelik sürpriz hatlar ve yeni uygulamalar için fizibilite çalışmalarını tamamladık. Ayrıca 2026 sezonu için bilet satışlarımızı aralık ayında açacağız. Hizmet kapsamımızı da genişleterek; esnek bilet uygulaması, erken rezervasyon avantajları, özel kampanyalar, bilet iptal sigortası, e-sim gibi tatilcinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan ek ürünler, bölgesel acenteler ve tur operatörleri ile geliştirdiğimiz paket tatil seçenekleriyle yolcularımıza çok daha geniş bir hizmet ağı sunmaya devam edeceğiz. Birçok tur operatörü ve yeni iş ortaklarımız ile birlikte kolay ve hızlı erişilebilirliği artırarak Ege Adaları’na yolculuğu her zamankinden daha pratik hale getirmeyi hedefliyoruz.”