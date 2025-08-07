Index Grup, yeni bir iş modeline adım atıyor

Türkiye bilişim sektörünün önde gelen şirketlerinden Index Grup, Kocaeli’nde 62 bin m²’lik alanda inşa edeceği yeni nesil akıllı lojistik merkezinin temelini 6 Ağustos’ta attı. 2026 sonunda tamamlanması planlanan ve grubun lojistik kapasitesini dört katına çıkaracak olan “Index Logistics Center”, yalnızca fiziksel bir kapasite yatırımı değil; aynı zamanda Index Grup’un “lojistik merkezi işletmeciliği” alanında başlattığı yeni bir iş modeli ve gelir kaynağı olacak.

Index Grup, Kocaeli’nde sektördeki güvenilirliği ve başarılarıyla öne çıkan Seba İnşaat tarafından inşa edilecek ve 2026 sonunda faaliyete geçmesi planlanan yeni nesil lojistik merkeziyle, teknoloji dağıtımındaki güçlü konumunu lojistik hizmetlere taşıyarak önemli bir stratejik dönüşüme imza atıyor.

Yeni merkezde, grup şirketlerinin mevcut lojistik ihtiyaçları karşılanırken; aynı zamanda bilişim sektörüne özel olarak teknoloji ürünlerinin depolanması, depo içi katma değerli hizmetler, stok yönetimi ve dağıtımı, elleçleme, antrepo hizmetleri, Ar-Ge laboratuvar hizmetleri, iade yönetimi ve servis lojistiği gibi entegre çözümler sunulacak. Yeni gelir modeli olarak konumlanan bu hizmetler, Index Grup’un teknoloji dağıtım işini tamamlayan güçlü bir ekosistem yaratmasına olanak sağlayacak. Merkezde 500’ün üzerinde kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

"2030 hedefine adım adım"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Bilecik, şunları söyledi: “Türkiye’yi teknolojiyle buluşturma hedefimiz doğrultusunda stratejik yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün burada temellerini attığımız yeni nesil akıllı lojistik merkezimiz, bu yatırımların en heyecan verici olanı. Bugün sadece fiziksel bir yapının değil; grubumuzun vizyonunun, yarınlara dair iddialı hedeflerinin ve yeni iş modellerinin de temelini atıyoruz. 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de 2 milyar dolar ciroyu geçen ilk distribütör olmayı, 2030 yılına kadar büyüklüğümüzü en az iki katına çıkarmayı ve önümüzdeki 10 yılda Avrupa, MEA ve Balkanlar’da en büyük beş teknoloji distribütöründen biri olmayı hedefliyoruz. Yeni nesil akıllı lojistik merkezimizin, Türkiye’nin teknoloji ürünlerine erişimine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

