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İş Bankası ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Açıklandı

İş Bankası 29 Mart 2024'te (bugün) KAP'a yaptığı bildirimde temettü kararını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada "Nakit kar payı dağıtımına 01.04.2024 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır" denildi.

29 Mart 2024 | 16:28
Son Güncellenme: 29 Mart 2024 | 16:47
İş Bankası ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Açıklandı

İş Bankası bugün toplanan Olağan Genel Kurul'da kar payı dağıtımına ilişkin alınan kararı KAP'a bildirdi. Banka Nisan ayının ilk haftasında temettü ödemesi yapacak. İşte İş Bankası temettü tarihi ve ödenecek tutarlar:

İŞ BANKASI NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?

KAP'a yapılan bildirime göre İş Bankası C grubu hisseler için; hisse başına net 0,2601523 nakit temettü dağıtılacak. İş Bankası; A grubu hisseler için net 6,1643880; B grubu hisseler için net 0,4809146 ve ISKUR için net 3,4841459 T temettü ödemesi yapacak.

İŞ BANKASI TEMETTÜ TARİHİ

Açıklamaya göre 3 Nisan 2024'te hesaplara geçecek şekilde temettü ödemesi yapılacak. Kar payı hak kullanım tarihi 1 Nisan, kayıt tarihi 2 Nisan 2024.

KAP AÇIKLAMASI

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada "Bankamızın 29.03.2024 tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda kar dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve nakit kar payı dağıtımına 01.04.2024 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır" denildi.
 

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