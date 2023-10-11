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İttifak Holding isim değiştirdi

İttifak Holding isim değiştirdi. Holding, Loras Holding olarak faaliyetlerini sürdürecek. 

11 Ekim 2023 | 14:19
Son Güncellenme: 11 Ekim 2023 | 14:45
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İttifak Holding isim değiştirdi

İttifak Holding'in ismi, bugünden itibaren Loras Holding olarak değiştirildi. 

Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurup onay alan İttifak Holding, bülten adını da Loras Holding olarak değiştirdi.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Borsamız Ana Pazar'da işlem görmekte olan İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. ticaret unvanının Loras Holding A.Ş.olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 10/10/2023 tarihinden itibaren LORAS HOLDING olarak değiştirilecektir."

LORAS ADI NEREDEN GELİYOR?

Öte yandan şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"1988 yılında temelleri atılan ve Anadolu’daki ekonomik kalkınma hamlesine önemli katkılar sağlayan İttifak Holding; gıda, inşaat, gayrimenkul yatırım, makine ve enerji alanındaki şirketleri ile faaliyetlerini sürdürerek 35 yıl boyunca Türkiye’nin önemli ticari kurumları arasında yer aldı. Cumhuriyetimizin 100. yılı ile beraber kendi sektöründe oluşturduğu katma değeri en üst seviyeye taşımak amacıyla İttifak Holding; vizyoner bakış açısı ve global hedeflerine uygun şekilde vizyonunu güncelledi. Sahip olduğu tecrübeyi farklı coğrafyalara aktarmak, ürettiği başarılı işlere özgün ve inovatif yaklaşımının imzasını taşımak için yeni ismini “Loras Holding” olarak belirledi. Türkiye’de yaptığı başarılı çalışmaların yanı sıra 120 ülkeye yaptığı ihracatla da global piyasada adından söz ettiren Holding, yeni ismini; ihtişamı ve doğal güzelliğiyle Konya’nın perspektifine değer katan Loras Dağı’ndan aldı. Logosunun renklerine ise kadim başkent Konya’nın kültürel mirasının bir parçası olan Selçuklu çinileri ilham verdi. Loras Holding yeni kurumsal kimliğiyle şehrin coğrafi ve kültürel zenginliklerini, uluslararası başarılarla daha da ön plana çıkaracak."

 

 

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