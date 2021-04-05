Altın, elmas, pırlanta ve değerli taşlardan oluşan mücevher koleksiyonlarıyla 14 yıldır sektöre imza atan Lizay, bir yıl önce vermeye başladığı franchise sistemi konusunda hedef büyütüyor.

Lizay Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serbes, 2021 yılının sonuna kadar Türkiye’de 20 yeni franchise mağazası açmayı hedeflediklerini, yurtdışı mağazalarına da yenilerini ekleyeceklerini açıkladı.

Türkiye çapında 45 perakende mücevher mağazasının yanı sıra 250’yi aşkın satış noktasına pırlanta satışı gerçekleştiren Lizay, 2021 yılında da franchise sistemi ile büyümeye devam edecek.

Lizay franchise ortaklarına kurulum öncesi; lokasyon seçim desteği, ekspertiz çalışması, mimari proje desteği, personel eğitimi, IT sistem eğitimi ve IK desteği sağlıyor. Lizay ayrıca pırlanta ve altın servis eğitimleri, ürün tedariği ve kargolama süreci, yazılım ve sisteme uzaktan erişim desteği, sistemden sipariş etme imkanı, global reklam ve sosyal medya desteği, uluslararası sertifikalı ürün tedariği, trend ürünlerin mağazalarda bulundurulması, ürün alımlarında farklı ödeme araçlarında sürekli destek hizmetleri verecek.