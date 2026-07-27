"Okyanusa çöp döküyorlar" diye eleştirilmişti: 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde deniz ürünleri restoranlarından toplanarak Meksika Körfezi’ne bırakılan 500 bin tondan fazla istiridye kabuğu, yaklaşık 20 yılın ardından binlerce deniz canlısına ev sahipliği yapan devasa bir yaşam alanına dönüştü.

AS Online'da yer alan habere göre; projenin ilk aşamalarında "denize atık boşaltılıyor" gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalmış, hatta araştırmacılar dahi ilk yıllarda sonuç alınıp alınamayacağı konusunda endişe duymuştu. Ancak su altına yerleştirilen kabuklar zamanla çözünerek ortama kalsiyum saldı ve üzerlerinde oluşan biyolojik tabaka sayesinde yeni canlıların tutunabileceği sağlam bir zemin yarattı.

Yaklaşık yirmi yıl süren çalışmaların ardından, kumlu ve verimsiz hale gelmiş deniz tabanında devasa yeni istiridye resifleri oluştu. İstiridyelerin deniz suyunu doğal yollarla filtrelemesi sayesinde bölgedeki su kalitesi belirgin şekilde arttı ve zararlı alg patlamalarının önüne geçildi. Proje sonucunda, Meksika Körfezi’nde binlerce deniz canlısına ev sahipliği yapan zengin ve sürdürülebilir bir ekosistem kuruldu.