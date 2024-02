Migros, Global İklim ve Su Liderleri listesinden tam not aldı

Migros, bu kapsamda iklim değişikliği ve su güvenliği alanında önemli bir başarıya imza attı. Dünyanın en itibarlı çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programının her ikisinden birden en yüksek not olan “A” alarak ‘Global A Listesi’ne girdi. Türkiye'de her iki programdan da “A” alan sadece 5 şirket olurken, Migros tek gıda perakendecisi olarak yer aldı.



İklim değişikliğiyle mücadele, su ve enerji tüketiminin verimli hale getirilmesi, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi ve gıda israfıyla mücadele alanlarında 2030’a endeksli hedeflerinin yanı sıra 2050 karbon net sıfır hedefine de emin adımlarla ilerleyen Migros, önemli bir global başarıya imza attı. Migros, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarının her ikisinden de en üst seviyeyi temsil eden “A” puanını alan Türkiye’den tek gıda perakendecisi oldu. Global A listesinde her iki programdan da “A” alan sadece 5 Türk şirketi bulunuyor.

Sürdürülebilirlik stratejisini iş yapış biçiminin ana eksenine alan Migros, aynı zamanda hem dünya kaynaklarına hem de finansal verimliliğe katkı sağlıyor. Sürdürülebilirlik etkisine İyi Gelecek Planı çerçevesinde tedarikçilerini de dahil ederek tüm ekosistemine yayıyor. Karbon ayak izini 1,5 derece senaryosu ile uyumlu şekilde, bilime dayalı hedefler kapsamında 2030 yılına kadar yüzde 42 azaltmayı taahhüt eden Migros, her yıl büyüyen bir şirket olmasına karşın son 3 senede yüzde 12’yi aşan bir azaltıma imza attı. 2050 yılına karbon net sıfır yolunda ilerleyen Migros, yenilenebilir enerji yatırımları ve iş birliklerine ağırlık veriyor. Migros, bu doğrultuda tüm elektrik tüketiminin 1/3’ünü GES yatırımları ile kendi üretme kararı aldı.



Karbon salımını yüzde 90 azaltan ve patenti Migros’a ait sulu soğutma sistemini yaygınlaştırma çalışmalarının yanı sıra düşük karbon salımı etkili soğutucu gaz denemelerini sürdürüyor. 10 yılı aşkın bilgi ve deneyimini ‘Sürdürülebilir İş Ortakları Ağı’ ile tedarikçilerine de açan Migros, dolaylı etki ile de olsa satıştaki ürünlerin karbon ayak izini tedarikçileriyle birlikte azaltmayı hedefliyor.



Migros’un kendi operasyonlarında sadece hijyen amaçlı kullanılmasına karşın su kullanımını 2030’a kadar yüzde 10 azaltım hedefi bulunuyor. Tüm operasyonlarında yeni teknolojilerle su tüketimini azaltan Migros, ayrıca suyun kirlenmesini de önlüyor. Su ihtiyacı açısından bölgesine göre doğru ürün üretilirken verimli sulama teknikleri kullanılmasına yönelik olarak çiftçilerde farkındalık sağlanmasını destekleyen Migros, mağazalarında olduğu kadar alım bölgelerinde de çalışmalar yürütüyor.



Entegre faaliyet raporu hazırlayan Türkiye’den tek gıda perakendecisi olan Migros, CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programının her ikisinden birden en yüksek not olan A alarak ‘Global A Listesi’ne girdi ve böylece 5. Kez İklim Liderleri, 3. Kez Su Liderleri arasında yer aldı.