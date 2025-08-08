Migros'un evcil hayvan ürünlerine özel ilk mağazası açıldı

Migros Gıda Dışı Pazarlama Direktörü Tamer Gülsaç, “Petimo ile Migros uygulaması içinde yer alan online platformumuz üzerinden ve şimdi de yeni açtığımız mağazamızdan evcil hayvan sahiplerinin beklentilerine yanıt veriyoruz. Özel markalarla yaptığımız iş birlikleriyle premium ürünlerden, özel beslenmeye kadar pek çok farklı kategoride ürünü satışa sunuyoruz. Ayrıca, alternatif beslenme seçeneği BARF mamalar ve pasta kategorisindeki ürünlerin bulunduğu Pet Pastanesi gibi yenilikçi konseptler de mağazamızda yer alıyor. Petimo’da 1.000’in üzerinde ürün çeşidini uygun fiyat ve kampanyalarla müşterilerimizle buluşturuyoruz” dedi. AA