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Netflix'in düşük fiyatlı reklamlı paketi tırmanışta

Netflix, reklam destekli abonelik paketinin kullanıcı sayısının 70 milyondan (Kasım 2024) Mayıs 2025 itibarıyla 94 milyona yükseldiğini duyurdu. Analistlere göre bu artış, küresel ekonomik belirsizlik ortamında daha uygun fiyatlı yayın seçeneklerine olan talebin arttığını gösteriyor.

15 Mayıs 2025 | 04:40
Son Güncellenme: 15 Mayıs 2025 | 04:59
Netflix'in düşük fiyatlı reklamlı paketi tırmanışta

Netflix'in yaptığı açıklamaya göre platformun reklam destekli paketini izleyen kişi sayısı geçen yıl iki katından fazla arttı. Şirket, reklamverenlere yaptığı ön sunumda, aylık 7,99 dolar olan paketin dünya çapında 94 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Bu rakam Mayıs 2024'te 40 milyon ve Kasım 2024'te 70 milyondu. Netflix geçen ay reklam destekli katmanın, yayınlandığı ülkelerdeki yeni kayıtların %55'ini oluşturduğunu açıklamıştı.
Netflix, 2022'de 12 ülke için reklam destekli paketini duyurmuştu. Bu ülkeler şöyle: Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, İspanya, İngiltere ve ABD.
Netflix'in reklamcılık başkanı Amy Reinhard reklam destekli katmandaki abonelerin hizmette ayda ortalama 41 saat geçirdiğini söyledi.

 

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Aksa Akrilik temettü ödeme tarihini duyurdu (2025)
BİM temettü miktarını güncelledi: Yeni rakamlar
ASELSAN'dan 55,7 milyon dolarlık sözleşme
13 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var
Bugün 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
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