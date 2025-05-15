Netflix'in yaptığı açıklamaya göre platformun reklam destekli paketini izleyen kişi sayısı geçen yıl iki katından fazla arttı. Şirket, reklamverenlere yaptığı ön sunumda, aylık 7,99 dolar olan paketin dünya çapında 94 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Bu rakam Mayıs 2024'te 40 milyon ve Kasım 2024'te 70 milyondu. Netflix geçen ay reklam destekli katmanın, yayınlandığı ülkelerdeki yeni kayıtların %55'ini oluşturduğunu açıklamıştı.

Netflix, 2022'de 12 ülke için reklam destekli paketini duyurmuştu. Bu ülkeler şöyle: Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, İspanya, İngiltere ve ABD.

Netflix'in reklamcılık başkanı Amy Reinhard reklam destekli katmandaki abonelerin hizmette ayda ortalama 41 saat geçirdiğini söyledi.



