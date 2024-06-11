Türkiye'nin önde gelen ofis mobilyaları üreticisi olan Ankara merkezli Nurus, 97 yıllık tarihine yeni bir dönüm noktası ekledi ve Amerika kıtasındaki ilk showroom’unu Chicago’da açtı. 2024 yılı itibariyle Türkiye’de 11 mağaza ve 50'den fazla küresel noktada hizmet veren Nurus, Nurus GMBH Münih ile de Avrupa’daki, Dubai Nurus ile de Ortadoğu’daki kullanıcılara ulaşıyor. Nurus Amerika showroom’uyla birlikte, dünyanın en stratejik ticaret noktalarına erişebilecek hale gelen bir satış ve dağıtım ağına sahip olacak.

Calma’nın Yeni Versiyonları Tanıtılacak

Nurus, 10 Haziran’da gerçekleşen Chicago showroom açılışılıyla eş zamanlı; 10 – 12 Haziran’da da Amerika’nın en büyük mobilya fuarı olan Chicago NeoCon Fuarı’na katılacak ve Calma Akustik Kabinlerin yeni versiyonlarını tanıtacak.