Pazarama Tatil ve Dufry’den iş birliği

Online alışveriş platformu Pazarama’nın, otel, uçak bileti ve araç kiralama hizmetleri sunan markası Pazarama Tatil ve Dufry’e ait sadakat programı Red By Dufry gerçekleştirdikleri iş birliği ile, Pazarama Tatil kampanya duyuruları ekranında yer alan Red By Dufry duyurusu içerisindeki linke tıklayan müşteriler, Red By Dufry web sitesine yönlenerek uygulamayı indirecek ve benefit sekmesinden Pazarama Tatil avantajında yer alan butona tıklayarak 30 bin TL ve üzeri otel rezervasyonlarında 2.500 TL tutarında indirim kazanacaklar. Mevcut Red By Dufry üyeleri de bu kampanyadan faydalanabilecekler. Aynı zamanda Pazarama Tatil üzerinden uçak veya otel rezervasyonu yapan Red By Dufry müşterileri Dufry firmasına ait Türkiye’de yer alan Duty Free mağazalarında %5 indirim ve özel hediyelerin sahibi olacaklar.

Konuyla ilgili olarak konuşan Pazarama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bülent Kutacun, “Pazarama Tatil olarak Red By Dufry ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz kapsamında, müşterilerimize ayrıcalıklı bir tatil deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Red By Dufry müşteri tabanı ile Pazarama Tatil müşteri kitlesini kesiştirerek, iki taraflı fayda sağlanmasını amaçladık. Red By Dufry müşterilerine Pazarama Tatil üzerinden indirim verirken, Pazarama Tatil kullanıcılarının da Dufry firmasına ait Duty Free noktalarında özel indirimler ve hediyelerden de yararlanmalarını hedefledik, ekosistem bakış açısıyla tüketicilere farklı faydalar sağlayacak iş birliklerini hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Konu hakkında Dufry Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Reyhan Yaşar ise "Dufry Group olarak, müşterilerimizin 6 kıta ve 73 ülkede havalimanı içinde ve dışında seyahatlerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için geliştirdiğimiz Red By Dufry sadakat programımız ve ülkemizin önde gelen e-ticaret platformu olan Pazarama Tatil arasındaki iş birliği sayesinde, değerli üyelerimizin seyahat avantajlarını dijital tarafta da deneyimleyecek olmalarının mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi. Dufry Türkiye Dijital Sorumlusu Nurettin Aslan konu hakkında “Dijital teknolojilerimizi fiziksel mağazalarımızla buluşturup, iş birliği yaptığımız firma müşterilerinin gerçek bir çoklu kanal deneyimi elde etmelerine olanak sağlayarak, dijitalleşme yolculuğumuza devam edeceğiz.” dedi.