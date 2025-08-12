Renault Trucks Türkiye’den global arenaya transfer

Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Özgür Fırat, Renault Trucks International bünyesinde Satış Sonrası Hizmetler ve Bayi Ağı Geliştirme Direktörü olarak atandı. Fırat, Renault Trucks International yönetim ekibinin bir üyesi olarak Ekim 2025 itibarıyla Fransa’nın Lyon şehrinde çalışmalarını sürdürecek.

Renault Trucks Türkiye çatısı altında 2011 yılından bu yana satış, satış sonrası hizmetler ve bayi ağı yönetimi gibi kritik alanlarda önemli başarılara imza atan Özgür Fırat, markanın Türkiye’deki büyüme yolculuğuna güçlü bir liderlik kattı. Özgür Fırat, yeni görevinde ise Renault Trucks’ın merkezi olan Lyon’da, uluslararası pazarların satış sonrası hizmetler ve bayi ağı geliştirme stratejilerinin yönetiminden sorumlu olacak. Bu stratejik pozisyonda markanın dünya genelinde sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sunacak.

Özgür Fırat kimdir?

Renault Trucks Türkiye’de görev süresi boyunca önemli pozisyonlarda bulunan Özgür Fırat, son olarak Satış Direktörü unvanıyla satış operasyonları ile filo müşteri stratejilerinin yönetimini üstlendi. Türkiye genelinde satış ve satış sonrası performansın artırılmasında kilit rol oynayan Fırat, özellikle ulusal bayi ağının gelişimini destekleyerek operasyonların güçlendirilmesinde etkin bir liderlik sergiledi.

Müşteri memnuniyetini odağına alan yaklaşımı ve çözüm odaklı yönetim becerileri sayesinde Renault Trucks Türkiye’nin pazardaki konumunun daha da sağlamlaşmasına katkı sağlayan Özgür Fırat, şimdi bu deneyimini global ölçekte değerlendiriyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan ve Kadir Has Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Özgür Fırat, evli ve bir çocuk babasıdır.

