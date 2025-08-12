Renault Trucks Türkiye'den globale geçiyor

Fırat, yeni görevinde Renault Trucks’ın merkezi olan Lyon’da, uluslararası pazarların satış sonrası hizmetler ve bayi ağı geliştirme stratejilerinin yönetiminden sorumlu olacak ve markanın dünya genelinde sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sunacak.

Özgür Fırat kimdir?

Renault Trucks Türkiye’de görev süresi boyunca önemli pozisyonlarda bulunan Özgür Fırat, son olarak Satış Direktörü unvanıyla satış operasyonları ile filo müşteri stratejilerinin yönetimini üstlendi.

Türkiye genelinde satış ve satış sonrası performansın artırılmasında önemli rol oynayan Fırat, özellikle ulusal bayi ağının gelişimini destekleyerek operasyonların güçlendirilmesine liderlik etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan ve Kadir Has Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Özgür Fırat, evli ve bir çocuk babasıdır.