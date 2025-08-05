RePie, TGS Dış Ticaret’in %42,24’ünü satın aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre kaldıraç etkisi yaratan sektörlere yatırım yapmaya odaklanan RePie Yatırım Holding, stratejik bir satın almaya daha imza attı. Holding’in iştiraklerinden RePie Portföy tarafından yönetilen fonların yanı sıra, RePie GSYO, Tera GSYO ve Bulls GSYO ile birlikte Türkiye’nin önde gelen dış ticaret sermaye şirketlerinden TGS Dış Ticaret’in (TGS) yüzde 42,24’ünü 19 milyon dolar bedelle satın aldı.

ORTAKLIK YAPISI

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurulan pay devir sözleşmesine göre, satın alım sonrasında oluşan ortaklık yapısında RePie Portföy ve RePie GSYO toplamda yüzde 30,6 ile büyük ortak olurken, Tera GSYO’nun payı yüzde 6,7 ve Bulls GSYO‘nun ise yüzde 5,0 olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul’da TGSAS koduyla işlem gören şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 57,7 seviyesinde.

Satış işleminin, Rekabet Kurumu onayı dahil gerekli yasal onayların alınmasına müteakip tamamlanması hedefleniyor. Açıklamaya göre geçtiğimiz yıl 25’inci yaşını kutlayan TGS, 2024’te gerçekleştirdiği ihracatla, Türkiye’de en fazla mal ihracatı yapan firmalar arasında 6’ncı sırada yer alarak ödül kazandı. Türkiye’nin en büyük ihracatçıları arasında istikrarlı olarak ilk 10’da yer alan şirket, bugün yaklaşık 300 ihracatçı firmaya aracılık hizmeti sunuyor.

'DIŞ TİCARETİN GELECEĞİNE YATIRIM'

Satın almayı değerlendiren RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bir dönemdeyiz. Ancak biz bu karmaşık denklemde fırsatları görebilme refleksine sahibiz. Bu yıl güçlü bir adım atarak RePie Yatırım Holding’i hayata geçirdik. TGS gibi ihracatın finansal omurgasını taşıyan bir şirketin RePie ekosistemine katılması, operasyonel olmanın ötesinde, stratejik bir eşleşmeyi de temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

“Dış ticaretin hızlanması ve ihracatçının güçlenmesi, ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinde kilit rol oynuyor” açıklamasını yapan Çamlıbel, “TGS’nin köklü tecrübesi, hizmet kalitesi ve finansal disiplini, RePie Yatırım Holding’in büyüme vizyonuna önemli katkılar sağlayacak. Müşteri profilinde başta hazır giyim, deri ürünleri ve otomotiv sektörlerinden firmaları barındıran TGS’nin katma değer sunan hizmet ve ürün skalasını geliştirerek müşteri sayısını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

YENİ BİR KİLOMETRE TAŞI

TGS’nin kurucu ortağı Ali Tanrıverdi ise, “26 sene önce kurduğum ve sektör lideri olan TGS’nin kurumsal yolculuğuna yeni bir kilometre taşı ekleyerek büyümesine şahitlik edeceğim için kendim ve ailem adına çok memnunum. Bu yeni yolculukta, TGS’ye baş danışman olarak katkı verecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Eminim ki, yeni ortaklık yapısında güçlenmiş sermayesiyle beraber çok daha büyük başarılara imza atacağız ve ülkemizin ihracat potansiyelini daha da yukarılara çıkaracağız” açıklamasını yaptı.

TGS’nin 2024 yılı ihracatı 2,53 milyar dolar

Yapılan açıklamaya göre 2024 yılında 2,53 milyar dolar ihracat yapan TGS, yıl sonunda 88,3 milyon lira net dönem kârı açıkladı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise ihracat rakamı geçen sene aynı döneme göre yüzde 62 artışla 690 milyon dolara ulaştı. İlk çeyrek sonu itibarıyla şirketin toplam aktifleri ise 25,6 milyar lira seviyesinde yer aldı. TGS’nin yeni dönemde, RePie Yatırım Holding'in dijitalleşme ve küreselleşme vizyonu doğrultusunda bürokratik süreçleri hızlandıracak yazılımsal çözümlerle hizmetlerinin daha da genişletilmesi planlanıyor.

RePie Yatırım Holding halka arza hazırlanıyor

RePie Yatırım Holding; finans, fintek, medya ve yazılım gibi öncü sektörlerdeki iştirakleriyle dikkat çekiyor. Halka arz başvurusu yapan holding, enerji, madencilik, ağırlama ve gayrimenkul gibi sektörlere yatırım yaparak büyümeyi hedefliyor.

KAP’a açıklandı

RePie’dan KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi: “TGS Dış Ticaret A.Ş.’nin (TGSAS) 15 milyon TL ödenmiş sermayesinde, pay sahipleri Ali Tanrıverdi, Burak Tanrıverdi, Çağla Polat (“Satıcılar”) tarafından, sahip oldukları ve toplamda şirket sermayesinin %42.24'üne tekabül eden 120.000.000 adet (A) Grubu ve 513.705.000 adet (B) grubu paylar için; %4,45 oranında ve 66.705.789,47 adet RePie Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., %26,12 oranında ve 391.896.513,16 adet RePie Portföy Yönetimi A.Ş. ve Özel Portföy Yönetimi Hizmeti Verilen Müşterileri, %6,67 oranında ve 100.058.684,21 adet Tera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve %5 oranında ve 75.044.013,16 adet Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından toplam 19 milyon Amerikan Doları bedelin ödenerek devir alınmasına yönelik olarak anlaşmaya varılmış ve 04.08.2025 tarihinde (bugün) “Pay Devir Sözleşmesi” imzalanmıştır.”

