SASA 5 yıl vadeli 200 milyon euro bedelli paya dönüştürülebilir tahvil ihracını tamamladı.

İhraç tutarının üzerinde talep gören 5 yıl vadeli tahvilin yıllık faiz oranı yüzde 3,25 oldu. Kupon faizi ödemesi 30 Eylül 2021’den başlayarak 3 ayda bir gerçekleştirilecek.

Satış işlemi 22 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşirken ödemenin 30 Haziran 2021’de yapılması bekleniyor. Tahvil sahiplerinin paya dönüştürme fiyatı ise 15 işlem günlük bir izleme süresi boyunca 24 Haziran 2021’den başlayarak 14 Temmuz 2021’e kadar, payın günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalamasının üzerinde yüzde 27,5 primle belirlenecek.

Türkiye’den ilk defa gerçekleştirilen ihraçta BNP Paribas (TEB Yatırım ortaklığında) global koordinatör, BNP Paribas ve HSBC müşterek aracı kurumlar, Göksu-Safi-Işık Avukatlık Ortaklığı ve White&Case LLP hukuk danışmanı ve Quanta Finansal Danışmanlık danışman olarak görev aldı.