Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ. (SISE), İngiltere ve Galler'de yerleşik, Sisecam UK Limited unvanlı yeni bir şirket kurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) 2 Kasım 2023 tarihinde yapılan açıklamada, şirketin dış ticaret operasyonlarının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla, sermayesine Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından şirket kurulduğu belirtildi.

Açıaklamada, "Yüzde 100 oranında iştirak edilen, 350.000 GBP (ÜçyüzellibinİngilizSterlini) sermayeli, İngiltere ve Galler'de yerleşik, Sisecam UK Limited unvanlı yeni şirket kuruluş işlemleri 01.11.2023 tarihinde tamamlanmıştır" ifadeleri yer aldı.