Sürdürülebilir konaklama girişimine destek

Ev değiş-tokuşuna dayalı sürdürülebilir konaklama modeliyle dikkat çeken Trampax, kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşıyacak önemli bir iş birliğine imza attı. Yeni nesil dijital ödeme çözümleri sunan MARS’ın neobankacılık altyapısıyla güçlenen Trampax, finansal teknolojilerle entegre bir konaklama deneyimi sunarak değer teklifini genişletiyor. Bu iş birliği, dijital konaklama alanında hem erişilebilirliği hem de kullanıcı avantajlarını artırmayı hedefliyor.

Gerçekleştirdikleri iş birliği çerçevesinde kullanıcılarına sadece konaklama değil, yaşam tarzı ayrıcalıkları da sunacaklarını söyleyen Trampax Kurucusu Mustafa Duman, “Trampax olarak, ev değişim modelini yalnızca bir konaklama çözümü olarak değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve kültürel bir yaşam tarzı olarak konumlandırıyoruz. MARS ile kullanıcılarımız artık 400'ün üzerinde markada özel indirim ve ayrıcalıklardan faydalanabilecek. Bu sayede Trampax, yalnızca bütçe dostu değil, aynı zamanda zenginleştirilmiş bir seyahat ve yaşam deneyimi sunan bir platforma da dönüşüyor” dedi.

YÜKSEK KONAKLAMA MALİYETLERİNE ÇÖZÜM

Klasik kiralama modelleri, 2023 yılında yürürlüğe giren ve 100 günün altındaki kısa süreli konaklamaları ruhsat, kayıt ve vergi yükümlülüklerine tabi kılan düzenlemelerle önemli ölçüde sınırlandırıldı. Trampax ise bu regülasyonların dışında kalan, ev sahipliği ve kiralama ilişkisi kurmayan alternatif bir model sunuyor.

Trampax'ta sunulan sistem, ev sahipliği ve kiracılık ilişkisine değil, karşılıklı ve geçici misafirlik esasına dayanıyor. Bu modelde kullanıcılar arasında kira sözleşmesi yapılmıyor. Bunun yerine taraflar arasında karşılıklı gönüllülük esasına dayalı, maddi bir kazanç gözetmeyen ev değişimi veya misafirlik protokolleri uygulanıyor.

Üç farklı değişim türü sunan Trampax bu sayede, kısa süreli konaklamalara yönelik daha sade ve esnek bir deneyim mümkün hâle geliyor. Bunun yanı sıra Trampax yalnızca konaklama değişimiyle sınırlı kalmıyor, hizmet karşılığı konaklama modeliyle kullanıcılar, mülklerini talep ettikleri hizmetler karşılığında platformdaki diğer kullanıcılara sunabilir. Bu hizmetler; ev temizliği, evcil hayvan bakımı gibi çeşitli gündelik ihtiyaçları kapsayabilir. Böylece Trampax, konaklama ve hizmet takasını birleştirerek kullanıcılar arasında karşılıklı dayanışmayı teşvik eder. Ayrıca, Trampax için özel hazırlanan yazılım ile her evin özelliklerine göre sistem içinde puan belirleniyor ve böylece kullanıcılar, puanlarının yettiği tüm konaklama türlerinde diledikleri gibi takas işlemi gerçekleştirebiliyor.

Trampax’ın çok yönlü sistemiyle yüksek konaklama maliyetlerine alternatif bir çözüm sunarken aynı zamanda güvene dayalı sosyal bir topluluk oluşturmayı da hedeflediğine değinen Duman, “Kullanıcı güvenliğini ön planda tutuyoruz. Platformumuzda karşılıklı puanlama ve referans sistemi bulunuyor. Uzman avukatlar tarafından hazırlanan hukuki sözleşmeler, kimlik doğrulama süreçleri ve 7/24 iletişim hizmeti ile güvenli bir konaklama deneyimi sunuyoruz” diyor.

“İLHAM VERİCİ HİKAYELERE DESTEK OLUNMALI”

Yeni nesil bankacılık (neobanka) sektöründe MARS’ın Trampax iş birliğiyle start-up’lara yönelik desteklerine bir yenisini daha eklediğini söyleyen MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya ise bu stratejik adımla ilgili şu değerlendirmede bulunuyor: “MARS olarak vizyonumuz, sadece ödeme sistemlerini kolaylaştırmak değil; aynı zamanda kullanıcılarımızı ve iş ortaklarımızı yeni nesil finansal deneyimlerle buluşturmak. Trampax gibi yenilikçi platformlarla yaptığımız iş birlikleri, hem kullanıcılar için hem de girişimciler için değer yaratıyor. Trampax ile yaptığımız bu iş birliği, girişimcilerin sunduğu özgün çözümleri daha erişilebilir ve avantajlı hale getirme hedefimizin bir yansıması. Neobankacılık altyapımızla abonelik temelli dijital servislerin gelişimini hızlandırırken, kullanıcılarımıza da hem ödeme kolaylığı hem de finansal avantajlar sağlıyoruz. Daha özgürlükçü ve kolay bir finans deneyimi sunan neobankalar tüm dünyada girişim ekosisteminin de büyümesine öncülük edecek, bunun bir örneğini biz bugün Trampax’la sunuyoruz.

Bu sinerjinin gelecekteki birçok girişim için de ilham verici bir örnek olacağına vurgu yapan Kaya, “MARS Pay ile inovatif fikirlerin ve girişimlerin de büyümesini desteklemeyi sürdüreceğiz. Finansal teknolojilerimizi girişimlerin hizmetine sunarak değer yaratıyoruz. Önümüzdeki dönemde de start-up ekosistemini finansal inovasyonla desteklemeye devam edeceğiz” diye ekliyor.

Bu model sayesinde Trampax kullanıcıları, MARS’ın neobank altyapısıyla abonelik tabanlı indirimlerden faydalanırken; Trampax da alternatif konaklama modelini çok daha cazip hale getiriyor. MARS Pay’le birlikte Trampax kullanıcıları, pek çok özel markada geçerli ayrıcalıklara tek bir dijital cüzdan üzerinden ulaşabilecek. MARS Pay'in tek puan, çok kaynaklı ödeme ve düşük komisyon avantajları da bu sistemin ayrılmaz bir parçası olarak sunuluyor.