THY'nin yeni pilotları mezun oldu

Bakan Göktaş millet olarak aile kavramının her zaman en güçlü dayanak, en güvenli liman olarak görüldüğünü vurgulayarak, aile değeriyle yetişen gençlerin sadece mesleklerinde değil hayatın her alanında

daha güçlü, daha kararlı ve daha başarılı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geleceğinin gençlerin kararlı duruşu ve başarılarında saklı olduğunun altını çizen Göktaş, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı bu anlamda bir dönüm noktasıdır. Aile Yılı ile birlikte, toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir anlayışla Türkiye Yüzyılı'nın ailelerini daha güçlü kılacak bir seferberlik başlattık. Amacımız, ailelerimizi çağın tehlikelerine karşı daha dirençli kılmak, kadim değerlerimizi yüceltmek

ve aile kavramının önemi hususunda toplumda güçlü bir farkındalık oluşturmak. Aileyi merkeze alan tüm bu çalışmalarımız ve politikalarla aile dostu ekosistemi güçlendiriyoruz. 2025 Aile Yılı bizim için bir başlangıçtır. 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus On Yılı ile politikalarımızı uzun vadeli bir perspektifle hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."

Göktaş, THY Uçuş Akademisi'nin eğitmenlerini ve yöneticilerini de tebrik etti.