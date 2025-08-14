TOKKDER Başkanı Kağan Yaşa’nın kariyerindeki görev değişikliği nedeniyle gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, derneğin yeni başkanı olarak Özarslan Tangün seçildi.

Tangün, TOKKDER’in Mart 2026’da gerçekleştirilecek 23. Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görevi devraldı. Bu kapsamda Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici ve Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Burak Ali Göçer, Özarslan Tangün’e Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde eşlik edecek.

TOKKDER’in, üyelerinden aldığı güçle daha geniş kitlelere hitap etmek için çalışmalarına hız verdiğini söyleyen TOKKDER Başkanı Özarslan Tangün, Türkiye’nin her bölgesinde TOKKDER’in temsil gücünü artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

TOKKDER’i sektör adına daha yönlendirici bir pozisyona taşımayı amaçladıklarını ifade eden Özarslan Tangün, “TOKKDER’in tanıtım faaliyetlerine daha fazla kaynak ayıracak, ülkemizde araç kiralama bilincinin toplumun her kesiminde oluşması için birçok yeni faaliyete imza atacağız” dedi.

Özarslan Tangün kimdir?

1971 yılında Malatya’da doğan Özarslan Tangün, İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’den 1993 yılında mezun olduktan sonra, University of lowa’da burslu olarak İşletme Yüksek Lisans (MBA) eğitimi aldı. İş yaşamına Texas’ın en büyük yatırım bankası olan Southwest Securities’de 1995 yılında başlayan Özarslan Tangün, 25 kişilik bir analist kadrosuna sahip olan araştırma bölümünü yönetti. Kişisel yatırım başarısıyla The Wall Street Journal tarafından Amerika’nın en iyi ‘Perakende Sektörü” yatırımcısı seçilen Tangün, 2012 yılında AccessTurkey Capital Group’ta (ATCG) direktörlük göreviyle Türkiye’ye dönüş yaptı. 2014 yılında araç kiralama firması olan Yes Oto’ya CEO ve Yönetici Ortak olarak katılan Özarslan Tangün, dünyanın en büyük araç kiralama firması Enterprise’ı Türkiye’ye getirmekte aktif rol oynadı.

TOKKDER’in Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı:

• Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün

• Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici

• Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Burak Ali Göçer

• TEB Kobi Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Kağan Yaşa

• Ayvens Ülke Genel Müdürü Türkay Oktay

• Hedef Filo Yönetici Direktörü Önder Erdem

• Oto Plan Yönetim Kurulu Başkanı Mürşit Unat

• Zeplin Car Rental Genel Müdürü Hakan Sevim

• Europcar Mobilite Grup Türkiye CEO’su Fırat Fidan

• Filokur Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan

• Deniz Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Burak Koçak