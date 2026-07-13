Tosyalı'dan 187 milyon Euro'luk kredi anlaşması

Yıllık 15 milyon ton ham çelik üretim kapasitesiyle dünyanın lider küresel yeşil çelik üreticileri arasında yer alan Tosyalı, sürdürülebilirlik ve enerji dönüşümü alanındaki yatırımlarını uluslararası finansman kaynaklarıyla güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Tosyalı, toplam 1,2 GW kapasiteli Güneş Enerji Santrali yatırımının ilk fazını oluşturan Osmaniye ve Niğde projeleri için BBVA ile Cesce teminatı kapsamında 187 milyon Euro tutarında İhracat Finansmanı Alıcı Kredisi Anlaşması imzaladı. GE Vernova’nın Finansal Hizmetler iş birimi koordinasyonu ile harekete geçirilen bu finansman, toplam 261 MW kurulu güce sahip bu iki projenin hayata geçirilmesinde kullanılacak.

Söz konusu işlem, GE Vernova’nın Türkiye’deki bir yenilenebilir enerji projesine yönelik olarak Cesce desteğiyle sağladığı ilk finansman olma özelliğini taşıyor. Proje, aynı zamanda GE Vernova’nın Türkiye’de güneş enerjisi projelerinin finansmanında bugüne kadar yaklaşık 850 milyon dolar tutarında kaynak sağlanmasında katkı sunan rolünü de güçlendiriyor. Bu iş birliği, GE Vernova’nın Türkiye’deki yerel varlığını daha da genişletirken, şirketin sunduğu teknolojiler halihazırda ülke genelinde yaklaşık 3,5 GW’lık güneş enerjisi kapasitesini destekliyor.

Inogen (EPC Yüklenicisi) ve GE Vernova (Teknoloji Tedarikçisi), Osmaniye ve Niğde projelerinin kilit paydaşları olarak projelerde yer alıyor. Bu finansman, uluslararası finans kuruluşlarının Tosyalı'nın yeşil çelik ve enerji dönüşümüne yönelik uzun vadeli vizyonuna duyduğu güveni pekiştirirken, aynı zamanda şirketin küresel finans piyasalarındaki güçlü konumunu ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımları için finansman sağlama kabiliyetini de ortaya koyuyor.

Tosyalı'nın 1,2 GW kapasiteli güneş enerji santrali yatırımı, daha önce hayata geçirdiği ve kendi segmentinde dünyanın en büyük çatı üstü güneş enerji santrallerinden biri olan 235 MW kurulu güce sahip yatırımının devamı niteliğini taşıyor. Şirket, toplam 1,4 GW kurulu güce ulaşacak bu yeni yatırımıyla öz tüketim odaklı yenilenebilir enerji alanında dünyanın en büyük projelerinden birini adım adım hayata geçiriyor.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat TOSYALI, finansman anlaşmasına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Enerji dönüşümü, bugün sanayide rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri haline geldi. Biz de Tosyalı olarak sürdürülebilirliği iş yapış şeklimizin merkezine koyuyor, üretimden enerjiye kadar tüm süreçlerimizi uzun vadeli bir bakış açısıyla dönüştürüyoruz. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz ve toplam 1,4 GW kapasiteye ulaşacak GES yatırımımız, yalnızca kendi enerji ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya yönelik bir yatırım değil, aynı zamanda enerji bağımsızlığımızı güçlendiren ve yeşil çelik üretimindeki küresel iddiamızı pekiştiren stratejik bir dönüşüm hamlesi. Böylesine büyük ölçekli yatırımların hayata geçirilmesinde güçlü uluslararası iş birlikleri ve sürdürülebilir finansman kaynaklarına erişim kritik öneme sahip. BBVA ile Cesce teminatı kapsamında imzaladığımız 187 milyon Euro tutarındaki İhracat Finansmanı Alıcı Kredisi Anlaşması, uluslararası finans kuruluşlarının Tosyalı’nın vizyonuna ve sürdürülebilir büyüme stratejisine duyduğu güvenin önemli bir göstergesi. GE Vernova ve Inogen ile kurduğumuz güçlü iş birliğiyle birlikte, ileri teknoloji, mühendislik ve finansman olanaklarını bir araya getirerek dünyanın en büyük öz tüketim odaklı GES projelerinden birini hayata geçiriyoruz. Tosyalı olarak yenilenebilir enerji yatırımlarımızla hem düşük karbonlu üretim hedeflerimize ulaşmayı hem de küresel yeşil çelik sektöründeki öncü konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

Inogen Group Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ali Murat SOYDAN:

“Sanayide yeşil dönüşüm, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de en önemli gündem başlıklarından biri. Çözüm ortaklarımızla birlikte uzun yıllardır Türkiye enerji sektöründe başarıyla uyguladığımız uçtan uca çözüm modeli kapsamında edindiğimiz deneyimi, bugün yeşil dönüşüm hedefi doğrultusunda ilerleyen sanayicilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek çözümlere dönüştürebiliyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Konuya yalnızca finansman perspektifinden yaklaşmak sağlıklı bir bakış açısı sunmuyor. Doğru planlamayla ihtiyaca en uygun çözümü optimum maliyetle geliştirebilmek, uzun yıllara dayanan deneyim gerektiriyor. Inogen Group olarak, 7 farklı ülkede görev yapan 2.000 çalışanımız, 15 yılı aşkın deneyimimiz ve GE Vernova ile kurduğumuz stratejik iş birliği sayesinde bu optimizasyonu sağlayabilecek yetkinliğe sahibiz. Bu projeye ilk günden itibaren destek veren ve yatırım sürecine kararlılıkla liderlik eden Sayın Fuat Tosyalı’ya ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.”