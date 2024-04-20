TÜPRAŞ yeni yatırımını duyurdu

Türkiye Petrol Rafinerileri (Tüpraş), katma değeri yüksek kimyasal ürünler üretmek ve karbon emisyonlarının azaltılmasını sağlamak amacıyla 256 milyon dolarlık yatırım yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Şirketin dün Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, söz konusu yatırımın 24 Kasım 2021'de açıklanan Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında yapılacağı ifade edildi. Tüpraş'ın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin 24 Kasım 2021'de açıkladığı Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında katma değeri yüksek kimyasal ürünler üretmek ve Kapsam 3 emisyonlarının azaltılmasını sağlamak amacıyla 256 milyon ABD doları bedelindeki 'İzmit ve İzmir Rafinerisi Propilen Splitter Projesi' ile 'İzmir Rafinerisi Propan Propilen Depolama ve Satış Sistemi Tesisi Projesi' yatırımlarının yapılmasına karar verilmiştir."

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