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Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor

Kuveytli AlShaya Group tarafından işletilen Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya (MENA) Starbucks’ın yüzde 30’luk azınlık hissesi satılıyor.

09 Şubat 2024 | 09:38
Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor

ABD’li özel sermaye şirketi Apollo Global Management, Türkiye’deki 681 şubenin de dahil olduğu Starbucks’ın işletme yetkisini satın almak için görüşmelere başladığını duyurdu. 

AlShaya, 2022 yılında da yaptırımlar nedeniyle Rusya’dan çekilip 130 mağazasını kapatmıştı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Starbucks mağazaları Alshaya Group tarafından işletiliyor. Şirket sadece Türkiye'de 8 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. 

Kaynaklardan iki kişi daha önce hisseyi satın almak için kısa listeye alınan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) da hala görüşmelerde yer aldığını söyledi. 

Kuveytli grubun Starbucks birimi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Kazakistan ve Azerbaycan'da olmak üzere 13 ülkede yaklaşık 2 bin satış noktası işletiyor. Şirket, Rusya'dan çıkmadan önce 2022'de 4 milyar ila 5 milyar dolar arasında bir değere sahipti. Olası bir hisse satışı anlaşması, 1999 yılından bu yana Alshaya ailesi tarafından yönetilen şirketin yatırımcı tabanını genişletecek. Grup Türkiye'de 681, Suudi Arabistan'da 484, Birleşik Arap Emirlikleri'nda 319, Kuveyt'te 218, Katar'da 72, Bahreyn'de 55, Mısır'da 80, Lübnan'da 42, Ürdün'de 32, Umman'da 22, Fas'da 18, Kazakistan'da 31, Azerbaycan'da 6 mağazayı işletiyor.

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