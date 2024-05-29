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Ülker'den (ULKER) ilk çeyrek finansalları için açıklama

Ülker, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı...

29 Mayıs 2024 | 22:51
Son Güncellenme: 29 Mayıs 2024 | 23:31
Ülker'den (ULKER) ilk çeyrek finansalları için açıklama

Ülkerden yapılan açıklamaya göre, şirket bu yılın ilk çeyreğinde 19,6 milyar lira ciroya ulaştı. Aynı dönemde şirketin Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 68,5, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 31,5 oldu.

- "İsrafsız şirket kültürümüzle sürdürülebilirlik çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, Ülker'in Türkiye'de sektörünün liderliğini, Suudi Arabistan ve Mısır'da bisküvi pazarında liderliğini, Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde ise güçlü büyümesini sürdürdüğünü vurguladı.

Buyurgan, Türkiye'nin, McVitie's, Godiva, Jaffa Cakes, Flipz, Tartlets, BN, Gold Billlions gibi global markaların üretim üssü konumunu korurken, ürünlerinin dünyanın dört bir yanında "Made in Türkiye" etiketiyle tüketicilerle buluştuğunun altını çizdi.

Türkiye'yi daha da güçlü bir üretim ve ihracat merkezi haline getirme hedefleriyle global rekabette güç kazanma, bulundukları pazarlardaki konumlarını ve liderliklerini sürdürme yolunda istikrarlı bir şekilde ilerlediklerine dikkati çeken Buyurgan, şunları kaydetti:

"İsrafsız şirket kültürümüzle sürdürülebilirlik çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnovasyonu ürün yelpazemizi geliştirmenin yanı sıra dijitalleşmeden, ürün tedarikine, dağıtım ağımızın daha da güçlendirilmesine kadar birçok noktada kullanıyoruz. Türkiye'de 9, yurt dışında 4 fabrikadaki üretim gücümüzle 2024'ün geri kalan aylarında da güçlü performansımızı devam ettirerek ekonomiye, çalışanlarımıza, tüketicilerimize ve tüm paydaşlarımıza katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

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Ülker Hisse Haberleri (ULKER)
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